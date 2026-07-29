Congo-Brazzaville: Enseignement général - 557 candidats veulent intégrer les lycées d'excellence

28 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

557 élèves admis à la dernière édition du Certificat d'études primaires élémentaires ont pris part au concours d'entrée aux lycées d'excellence d'Oyo et de Mbounda, dont les épreuves ont été lancées le 28 juillet par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou. Les candidats sont évalués en mathématiques, dictée-questions, expression écrite et questions de cours.

Les lycées d'excellence d'Oyo, dans le département de la Cuvette, et de Mbounda, dans celui du Niari, sont réputés pour la qualité de leur formation. Cette année, le meilleur élève au baccalauréat général avec une moyenne de 16,93, Abel Yohan Ewani, est sorti du lycée d'excellence d'Oyo.

« Le succès de ces écoles ne dément pas. Il s'agit de l'opportunité offerte à nos apprenants les plus jeunes de continuer à apprendre comme leurs anciens dans ces conditions qui sont donc les meilleures. Ce qui leur permet alors de grandir dans les bonnes conditions d'apprentissage et d'études », a souligné le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, en précisant que dans ces écoles, il y a dix places pour chaque département.

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