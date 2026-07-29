Congo-Brazzaville: Coopération russo-congolaise - L'association Globus présente son bilan annuel

Le représentant de l'association internationale Globus, Maksim Abramovsky, a présenté, le 24 juillet à Brazzaville, au secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Cephas Germain Ewangui, les réalisations entreprises par son organisation au cours des douze derniers mois, dans le cadre ses actions sociales.

Le rapport présenté fait état de plusieurs actions menées sur le territoire national, notamment la situation sociale du pays, la publication de la première carte de la nouvelle division administrative territoriale, l'ouverture de forages ayant permis l'accès à l'eau potable à plus de 300 000 habitants de Brazzaville, ainsi que plus de 1 300 initiatives solidaires recensées à travers le pays.

Maksim Abramovsky et Cephas Germain Ewangui ont également évoqués l'assistance ciblée aux établissements scolaires et hospitaliers, l'organisation de cours de langue russe, d'un club de cinéma, des expositions, ded manifestations festives, ded tables rondes avec des experts, la création d'une ligue des diplômés de l'Université russe, et le lancement d'un projet d'éducation sanitaire et épidémiologique.

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La rencontre a permis, par ailleurs, d'aborder le développement d'une plateforme numérique soutenue par Globus, destinée à impliquer la jeunesse congolaise dans des activités d'utilité sociale.

Le représentant de l'association Globus, Maksim Abramovsky, a souligné que ces résultats ont été rendus possibles grâce à une recherche sociale inédite menée par Globus en République du Congo, qui a permis d'identifier les principaux défis du pays.

En réponse, Cephas Germain Ewangui a salué la qualité de la coopération entre le Congo et la Russie, au travers de la société civile, en relevant l'importance de la responsabilité partagée et de l'approche intégrée portée par cette collaboration.