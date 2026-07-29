Congo-Brazzaville: Soutenance de mémoire - Richard Mikouiyi-Ngoulou se penche sur l'hématologie clinique

Richard Mikouiyi-Ngoulou, médecin colonel de son état, a soutenu, au Centre national de référence de la drépanocytose « Antoinette-Sassou-N'Guesso », à Brazzaville, sur l'étude spécialisée en hématologie clinique portant sur « La leucémie aigüe ». A l'issue de sa soutenance, il a obtenu la mention "Bien" accompagnée des félicitations des membres du jury. Une distinction qui récompense la qualité de ses travaux et sa rigueur scientifique.

« Je ne peux que me réjouir de cela. D'ailleurs, dans les Forces armées congolaises (FAC), je serai le premier hématologue. Donc, cela ne fera que renforcer les rangs de la vaste spécialité qu'il y a au niveau des FAC », a expliqué Richard Mikouiyi-Ngoulou.

« J'ai présenté tout à l'heure sur la leucémie aigüe, un cancer du sang. J'ai vu les aspects sociodémographiques, savoir quels sont les patients qui souffrent de cette maladie et comment se présente-t-elle; ensuite quels sont les traitements qui sont proposés à cette pathologie et quelles sont les réponses, parce que dans beaucoup de pays, ces maladies ne sont pas traitées. Ce sont les contacts, comme je l'ai dit au départ... », a ajouté le colomel

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Selon lui, c'est un thème assez important, parce que la leucémie aigüe représente une granse proportion parmi les cancers du sang qui sont de deux types. En ce qui concerne le cancer du sang, la leucémie aigüe occupe une place très importante et ce sont des pathologies qui évoluent très vite et qui sont très mortelles...