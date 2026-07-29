Afrique: Chine-Congo - La diplomatie numérique congolaise au service de nouveaux partenariats stratégiques

En Chine, une mission pour renforcer la coopération internationale au service de la transformation numérique du Congo.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision portée par le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, qui fait du numérique un levier de renforcement de l'État, du développement économique et d'opportunités pour chaque Congolais, la République du Congo, représentée par Monsieur Frédéric Nze, accompagné notamment de son Directeur de Cabinet, Monsieur Kô Goma, a participé à trois rendez-vous internationaux majeurs consacrés à l'intelligence artificielle, à l'économie numérique et à la coopération technologique en République populaire de Chine. Cette mission a conduit la délégation congolaise à prendre part :

à la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) et à la High-Level Meeting on Global AI Governance, organisées à Shanghai ; au Forum Afrique-Asie sur l'Intelligence Artificielle, l'Éducation et les Écosystèmes d'Innovation, organisé à Shenzhen dans le cadre du projet UNESCO-CODEMAO Youth Coding Initiative ; au Forum 2026 sur le développement de la Route numérique de la Soie de la World Internet Conference (WIC), tenu à Xi'an. Le Congo rejoint les pays fondateurs d'une nouvelle dynamique mondiale pour la gouvernance de l'IA.

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Shanghai : le Congo prend part aux réflexions mondiales sur la gouvernance de l'intelligence artificielle

La mission a débuté à Shanghai, où la délégation congolaise a pris part à la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 et à la Réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, organisées du 17 au 20 juillet sous le thème « Partenariat d'IA pour un avenir plus radieux ».

La conférence a réuni près de 1 400 décideurs politiques, experts, chercheurs, organisations internationales et entreprises technologiques du monde entier, autour des enjeux de gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, de coopération internationale et d'accès équitable aux bénéfices de cette technologie.

Dans un contexte où l'intelligence artificielle transforme en profondeur l'éducation, la santé, l'agriculture, l'industrie, les transports et l'économie, les participants ont souligné la nécessité de fonder cette gouvernance sur l'éthique, la sécurité et l'inclusion.

À cette occasion, la République du Congo a signé l'Accord créant la World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), rejoignant ainsi les États fondateurs de cette organisation internationale, tournée vers une gouvernance plus inclusive de l'intelligence artificielle et un partage plus équilibré des capacités entre les nations.

En marge du sommet, le ministre a rencontré plusieurs homologues internationaux, dont Chea Vandeth, ministre cambodgien des Postes et Télécommunications. Ce dernier, organisateur du prochain sommet de la Francophonie Tech, a invité le ministre et sa délégation à y participer.

Shenzhen : l'éducation et les compétences numériques au coeur de la coopération avec l'UNESCO

À Shenzhen, la délégation congolaise a participé au Forum Afrique-Asie sur l'Intelligence artificielle, l'éducation et les écosystèmes d'innovation, organisé par l'UNESCO et le CODEMAO, sur le thème : « Repenser l'avenir de l'éducation : intelligence artificielle et écosystème d'innovation pour la jeunesse d'Afrique et d'Asie ».

Cette rencontre a mis en avant les résultats du projet UNESCO-CODEMAO Youth Coding Initiative en République du Congo, notamment la formation d'enseignants et d'élèves au codage graphique et à l'intelligence artificielle, l'organisation d'activités pédagogiques innovantes, le développement de clubs de codage et la création d'un incubateur. Ces réalisations illustrent l'engagement du pays à donner à chacun, indépendamment de son parcours, les moyens de révéler son potentiel.

Les échanges ont également porté sur les politiques internationales en matière d'intelligence artificielle. L'UNESCO a rappelé son engagement en faveur d'une intelligence artificielle éthique, inclusive et centrée sur l'humain. Lors de son intervention, Monsieur Kô Goma, Directeur de cabinet du Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, a souligné l'importance de renforcer le capital humain dans un pays où la jeunesse représente près de 76 % de la population.

Il a insisté sur l'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans le système éducatif pour améliorer la qualité des apprentissages, développer les compétences numériques, la pensée critique, le sens algorithmique et la créativité des jeunes, tout en les préparant aux métiers de demain.

Il a également insisté sur l'importance de renforcer les partenariats internationaux, de favoriser l'innovation, de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et de développer un écosystème numérique propice à l'émergence de solutions technologiques au service du développement durable. Cette rencontre confirme l'importance que la République du Congo accorde à l'investissement dans le capital humain, à l'innovation et au numérique, moteurs de croissance durable, de compétitivité et d'inclusion sociale.

Xi'an : une vision ambitieuse pour la transformation numérique du Congo

Lors du Forum 2026 sur le développement de la Route numérique de la Soie à Xi'an, organisé dans le cadre de la World Internet Conference (WIC), Monsieur Kô Goma a présenté la feuille de route du ministère, structurée autour de cinq défis majeurs :

la modernisation de la mobilisation des recettes publiques ;

la numérisation des services publics ;

le développement des infrastructures publiques numériques ;

la gouvernance des données ;

le renforcement de la souveraineté numérique, à travers le développement des compétences locales, de l'innovation et des partenariats public-privé.

Cette feuille de route illustre la méthode retenue par le Ministère : des priorités clairement identifiées, une mise en oeuvre progressive et des résultats mesurables pour l'administration comme pour les citoyens. Une coopération tournée vers l'avenir Au-delà des échanges institutionnels, cette mission s'inscrit dans la continuité du partenariat historique et stratégique entre la République du Congo, sous la présidence de S.E.M. Denis Sassou Nguesso, et la République populaire de Chine, sous la présidence de S.E.M. Xi Jinping, une coopération privilégiée qui se traduit notamment par la coprésidence africaine du Forum sur la Coopération Chine-Afrique (FOCAC), assurée par le Congo.

Elle a également renforcé le dialogue avec des partenaires internationaux et des entreprises technologiques, notamment Huawei, dans le cadre de la stratégie du Ministère visant à diversifier ses partenariats extérieurs. Les échanges ont principalement porté sur le développement d'un centre national de données, en particulier sur les aspects liés à l'énergie et au cloud souverain, ainsi que sur la digitalisation des services publics, y compris l'intelligence artificielle.

Ces discussions, encore à un stade préliminaire, s'inscrivent dans une démarche globale du Ministère, qui souhaite consulter plusieurs grands partenaires technologiques afin d'évaluer les options disponibles avant de sélectionner ceux qui l'accompagneront dans la mise en oeuvre de sa feuille de route. Plus largement, cette mission ouvre de nouvelles possibilités de coopération dans des domaines stratégiques tels que les infrastructures numériques, les compétences du XXIe siècle, l'innovation, les services publics numériques et le développement d'un écosystème entrepreneurial compétitif.

Par sa participation active aux grands forums internationaux, la République du Congo réaffirme son ambition de faire du numérique un pilier de son développement, conformément au Plan National de Développement (PND 2022-2026) et à la stratégie Congo Digital 2025.

Cette démarche traduit, sur la scène internationale, l'ambition portée par le Ministère depuis sa prise de fonction : faire du numérique un outil concret au service des Congolais, et non une fin en soi. Elle conforte également la contribution du pays aux initiatives internationales et africaines en faveur d'une gouvernance responsable de l'intelligence artificielle.