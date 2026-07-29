Afrique: CAN féminine de football 2026 - La Zambie bat l'Égypte, 6-0

28 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Zambie a largement dominé l'Égypte lors d'un match joué ce mardi pour la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine de football 2026, au Maroc.

La capitaine et buteuse vedette de la sélection zambienne, Barbra Banda, a dominé cette rencontre en marquant quatre buts et délivrant une passe décisive.

Banda, meilleure joueuse africaine en 2024, a signé le deuxième but de la Zambie par un penalty, à la 60e minute. Elle a marqué ses trois autres buts à la 63e minute, à la 87e et lors des prolongations (90 + 6 minutes).

Racheal Nachula a ouvert le score sur un penalty. Cette attaquante d'Orlando Pride (États-Unis d'Amérque) a offert le cinquième but à sa coéquipière Eneless Phiri (90 + 2 minutes).

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Le score du match des Zambiennes contre les Égyptiennes est le plus large depuis le début de la CAN féminine de football. La Côte d'Ivoire a dominé le Burkina Faso, 4-1. Le Maroc a battu le Kenya, 4-0. La Zambie occupe actuellement la première place du groupe C.

Une rencontre de la même poule oppose le Nigeria, le champion en titre de la CAN, au Malawi, ce soir.

Les Lionnes du Sénégal ont perdu leur premier match, dimanche, au profit de l'Algérie, 2-0. Le Sénégal jouera son prochain match jeudi à 17 h 00 GMT, contre le Kenya, au stade olympique de Rabat.

Éliminées aux quarts de finale de l'avant-dernière édition, les Sénégalaises partagent aussi le groupe A avec le Maroc, le pays hôte de la CAN.

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