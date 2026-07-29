Afrique: Dakar appelle à une mobilisation accrue de ressources en faveur de l'UA

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a appelé, mardi à Addis Abeba (Ethiopie) à une mobilisation accrue de ressources permettant à l'Union africaine (UA) de mettre en oeuvre des priorités stratégiques, a indiqué la diplomatie sénégalaise.

Le chef de la diplomatie sénégalaise intervenait dans la capitale éthiopienne à l'ouverture de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, indique le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dans un communiqué.

"Au cours de son intervention, M. Cheikh NIANG a mis l'accent sur les enjeux du financement du développement en Afrique, en appelant à une mobilisation accrue des ressources pour permettre à l'Union africaine de mettre en oeuvre ses priorités stratégiques", peut-on lire sur le texte consulté par l'APS.

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Cette session, qui se tient du 28 au 29 juillet 2026, réunit les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation afin d'examiner plusieurs questions stratégiques, notamment la mise en oeuvre de l'Agenda 2063, le suivi de l'application du thème de l'année 2026 consacré à l'eau et à l'assainissement, ainsi que d'autres questions relatives à l'intégration et à la coopération régionales.

Il s'agit de discuter d'une vaste gamme d'articles de l'agenda stratégique visant à faire avancer les priorités de l'UA. Le conseil échangera pendant deux jours sur l'état de l'application du thème de l'année de l'organisation : "Assurer une disponibilité durable d'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre l'Agenda 2063", souligne de son côté l'organisation panafricaine dans un communiqué rendu public le même jour.

Appel à la poursuite du soutien aux candidats africains à des postes internationaux

Les participants vont également plancher sur une série de rapports, notamment sur celui de la 52e session ordinaire du Comité de représentants permanents et de celui consacré aux engagements de l'UA pour l'année 2026.

A l'ouverture officielle de la rencontre, Mahamoud Ali Youssouf, le président de la Commission de l'UA a exprimé ses inquiétudes quant à la propagation continue du terrorisme et de l'extrémisme violent sur plusieurs parties du continent.

Il n'a pas manqué, dans des propos rapportés par le même communiqué, de réitérer l'engagement de la Commission de l'UA de continuer à utiliser toutes les plateformes multilatérales et des partenariats disponibles pour faire avancer et défendre les priorités et les attentes de l'Afrique sur la scène mondiale.

Le diplomate djiboutien a en même temps invité les Etats membres à "accélérer la ratification des instruments juridiques de l'UA afin de renforcer son architecture institutionnelle et juridique.

Mahamoud Ali Youssouf a en outre appelé à la poursuite du soutien aux candidats africains cherchant à occuper des postes internationaux, en conformité avec les décisions soumises à l'examen du Conseil exécutif, signale l'Union africaine.