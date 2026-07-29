Tunisie: Rumeurs d'incendie à la prison de M'saken - Six personnes interpellées, dont quatre femmes

La Direction générale de la Garde nationale a annoncé l'interpellation de six personnes, dont quatre femmes, dans le cadre d'une enquête portant sur la diffusion de fausses informations faisant état d'un prétendu incendie à la prison civile de M'saken et du transfert de plusieurs détenus vers un hôpital.

Selon le porte-parole officiel de la Garde nationale, le général de brigade Houssem Eddine Jebabli, la cinquième brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, relevant de la sous-direction des enquêtes de la Direction du renseignement et des investigations, a mené, lundi, une série de perquisitions dans les gouvernorats du Grand Tunis, de Sousse et de Bizerte.

"L'opération s'inscrit dans le cadre des investigations ouvertes après la propagation, sur les réseaux sociaux, de rumeurs évoquant un incendie au sein de la prison civile de M'saken ainsi que l'évacuation de plusieurs détenus vers un établissement hospitalier", a-t-il ajouté dans une déclaration accordée à Mosaique Fm.

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Les perquisitions ont abouti à l'arrestation de six suspects. Par ailleurs, six autres personnes ont été inscrites au fichier des personnes recherchées. D'après le porte-parole de la Garde nationale, certaines sont soupçonnées d'appartenir à une organisation terroriste, tandis que d'autres sont recherchées dans des affaires liées à la constitution d'une association de malfaiteurs en vue du trafic et de la contrebande de stupéfiants.

Les enquêteurs ont également identifié plusieurs comptes sur les réseaux sociaux qui auraient délibérément diffusé des informations mensongères concernant un prétendu incendie à la prison de M'saken.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier l'ensemble des personnes impliquées dans la diffusion de ces fausses informations et d'établir les circonstances de leur propagation.