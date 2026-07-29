Tunisie: Un incendie détruit près d'un quart d'un marché de friperie à Sfax

29 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Un incendie s'est déclaré aux premières heures de la matinée de ce mercredi 29 juillet 2026 dans un marché de vente de vêtements d'occasion situé dans le quartier de Bab Jebli, à Sfax. Le sinistre a détruit près d'un quart de la superficie du marché, sans faire de victimes, selon les premières informations.

Les équipes de la Protection civile sont rapidement intervenues en mobilisant deux camions d'incendie relevant de la direction régionale de Sfax. Leur intervention a permis de circonscrire les flammes et d'empêcher leur propagation au reste du marché.

Le marché, situé derrière la polyclinique de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de Sfax, est un espace commercial à ciel ouvert spécialisé dans la vente de vêtements d'occasion.

Aucune perte humaine n'a été enregistrée. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été précisées et une enquête devrait être ouverte afin de déterminer l'origine du sinistre.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.