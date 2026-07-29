Tunisie: Un incendie détruit près d'un quart d'un marché de friperie à Sfax

Un incendie s'est déclaré aux premières heures de la matinée de ce mercredi 29 juillet 2026 dans un marché de vente de vêtements d'occasion situé dans le quartier de Bab Jebli, à Sfax. Le sinistre a détruit près d'un quart de la superficie du marché, sans faire de victimes, selon les premières informations.

Les équipes de la Protection civile sont rapidement intervenues en mobilisant deux camions d'incendie relevant de la direction régionale de Sfax. Leur intervention a permis de circonscrire les flammes et d'empêcher leur propagation au reste du marché.

Le marché, situé derrière la polyclinique de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de Sfax, est un espace commercial à ciel ouvert spécialisé dans la vente de vêtements d'occasion.

Aucune perte humaine n'a été enregistrée. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été précisées et une enquête devrait être ouverte afin de déterminer l'origine du sinistre.