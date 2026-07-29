Tunisie: TSB - Des résultats 2025 marqués par un premier tournant opérationnel encourageant

La Banque Tuniso-Saoudienne (TSB) publie ses indicateurs financiers au titre de l'exercice 2025, lesquels traduisent la résilience de la banque et mettent en évidence les premiers signes d'un tournant opérationnel encourageant. Ces évolutions positives s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre rigoureuse du plan stratégique engagé, dans un contexte économique et financier demeurant exigeant.

Bien que l'exercice 2025 se solde encore par un résultat net déficitaire, la trajectoire financière de la banque affiche une inflexion favorable, marquée notamment par une amélioration significative du résultat net de 28 %, une progression notable du Produit Net Bancaire (PNB) de 34 %, ainsi qu'une évolution positive du coefficient d'exploitation, reflétant les efforts engagés en matière d'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Par ailleurs, les ressources de la clientèle ont enregistré une progression de 101 millions de dinars, témoignant du renforcement de la confiance des clients envers la banque. Le ratio de liquidité demeure, quant à lui, conforme aux exigences réglementaires, confirmant la capacité de la banque à préserver ses équilibres financiers.

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Ces performances opérationnelles illustrent la pertinence du plan stratégique adopté en 2025 et poursuivi en 2026. Celui-ci s'articule autour de deux axes prioritaires : d'une part, le renforcement des dispositifs de contrôle interne et de management des risques, afin d'assurer un pilotage plus rigoureux des activités ; d'autre part, la poursuite des actions d'assainissement du portefeuille des créances, accompagnée du renforcement des capacités de recouvrement, dans l'objectif d'améliorer progressivement la qualité des actifs.

En parallèle, l'année 2026 est marquée par une évolution importante de la gouvernance de la banque, visant à accompagner cette nouvelle dynamique et à soutenir la mise en oeuvre des orientations stratégiques arrêtées.

La TSB poursuit ainsi ses efforts afin de consolider sa solidité financière, restaurer progressivement sa rentabilité, améliorer durablement sa performance opérationnelle et renforcer sa capacité à accompagner ses clients à travers des solutions de financement adaptées à leurs besoins.

La banque rappelle également que l'opération d'augmentation de capital, approuvée par les actionnaires, demeure une priorité stratégique majeure. Cette opération bénéficie du soutien renouvelé des actionnaires stratégiques, qui réaffirment leur engagement à accompagner la banque dans son processus de transformation et de développement.

Forte de ces premiers résultats encourageants, la TSB réaffirme son engagement auprès de sa clientèle, de ses partenaires et de l'ensemble de ses collaborateurs. Elle poursuit avec détermination sa mission d'accompagnement de l'économie nationale et oeuvre à construire les bases d'une croissance durable et pérenne.