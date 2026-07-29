Tunisie: Les exportations industrielles dépassent 31,7 milliards de dinars en six mois

L'industrie tunisienne poursuit sa dynamique de croissance. Les exportations industrielles ont enregistré une hausse de 7,6 % durant le premier semestre 2026, atteignant 31,718 milliards de dinars, contre 29,478 milliards de dinars durant la même période de 2025, selon les derniers indicateurs publiés par l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII).

Au-delà des performances à l'export, le secteur industriel a également enregistré une progression en matière d'investissement et de création d'emplois. La valeur des investissements industriels déclarés a augmenté de 10,8 %, pour atteindre 1,057 milliard de dinars, contre 955,1 millions de dinars au cours des six premiers mois de l'année précédente.

Ces projets devraient permettre la création de 22 582 nouveaux emplois, contre 15 564 emplois annoncés durant la même période de 2025, soit une progression de 45,1 %.

Les projets exportateurs tirent la dynamique

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Les projets industriels destinés exclusivement à l'exportation ont affiché une évolution particulièrement remarquable. Le nombre de projets déclarés dans cette catégorie a bondi de 171,3 %, tandis que la valeur des investissements annoncés a progressé de 58,9 %.

L'impact sur l'emploi est encore plus marqué, avec une hausse de 453,2 % du nombre de postes de travail qui devraient être créés par ces projets.

Par ailleurs, les investissements industriels réalisés avec des capitaux étrangers, qu'ils soient entièrement détenus par des investisseurs internationaux ou réalisés dans le cadre de partenariats, ont augmenté de 34,7 % par rapport au premier semestre 2025.

Les investisseurs tunisiens continuent également de renforcer leur présence dans le secteur industriel. Les intentions d'investissement ont progressé de 4,3 %, pour atteindre 783,8 millions de dinars.

Le nombre d'emplois annoncés dans le cadre de ces projets a, pour sa part, augmenté de 29,6 %, atteignant 13 738 postes.

Les régions prioritaires bénéficient d'un regain d'investissement

Sur le plan régional, les zones de développement prioritaire enregistrent une amélioration significative de leur attractivité industrielle.

Les investissements industriels déclarés dans ces régions ont progressé de 74,9 %, passant de 325,7 millions de dinars durant le premier semestre 2025 à 569,7 millions de dinars au cours de la même période de 2026.

Ces résultats traduisent, selon les données officielles, une amélioration de la dynamique industrielle en Tunisie, portée par la progression des exportations, l'accélération des investissements, notamment dans les projets destinés aux marchés extérieurs, ainsi que par une reprise de la création d'emplois dans le secteur.