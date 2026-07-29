Tunisie: Baisse du nombre des incendies au cours des dernières 24 heures

Le rythme des incendies a enregistré une baisse au cours des dernières 24 heures, entre 6 heures du matin le 28 juillet et 6 heures du matin ce mercredi. Les unités de la protection civile sont intervenues pour éteindre 95 incendies, selon les données publiées par le porte-parole de la Protection civile sur sa page officielle Facebook.

Les statistiques quotidiennes de la protection civile avaient fait état, ces derniers jours, d'une hausse du nombre d'incendies, dont la plupart ont touché des zones forestières, coïncidant avec la vague de chaleur qui a frappé la Tunisie. Les températures avaient atteint jusqu'à 49 °C dans certaines régions, avant de connaître une baisse notable au cours des dernières heures.

Quelque 4 400 hectares de forêts ont été ravagés par les incendies en Tunisie depuis le début du mois de mai jusqu'au 23 juillet, soit une hausse d'environ 63 % par rapport à la même période de l'année dernière, selon les déclarations à l'agence TAP du directeur général des forêts au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mohamed Noufel Ben Hahha.

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Le responsable a précisé que les incendies les plus importants enregistrés lors de la dernière vague de chaleur se sont déclarés à Ghar El Melh et Raf Raf, dans le gouvernorat de Bizerte, où les flammes ont ravagé environ 300 hectares, ainsi que dans la zone de Cap Negro, dans le gouvernorat de Béja, où près de 300 hectares ont été touchés. Un autre incendie, à Sakiet Sidi Youssef, dans le gouvernorat du Kef, a détruit environ 2 000 hectares.

Des incendies ont également été enregistrés dans des zones de broussailles, notamment dans plusieurs gouvernorats, parmi lesquels Zaghouan, où environ 905 hectares ont été touchés, ainsi qu'à Bizerte, Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana.

Par ailleurs, la protection civile a effectué 564 interventions au cours des dernières 24 heures dans différentes régions du pays. Outre les opérations d'extinction des incendies, ces interventions comprennent 308 opérations de secours hors accidents de la circulation, 145 interventions de secours et de sauvetage sur les routes, 11 interventions sur les plages, ainsi que cinq autres opérations.