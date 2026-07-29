Tunisie: 1 500 dollars de salaire - Une nouvelle opportunité d'emploi en Arabie saoudite pour les Tunisiens

L'Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a annoncé l'ouverture des candidatures pour le recrutement d'un ingénieur ou d'un technicien spécialisé dans la maintenance des équipements médicaux au profit d'un établissement en Arabie saoudite, dans le cadre de son programme de placement des compétences tunisiennes à l'étranger.

Selon l'ATCT, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme dans la spécialité concernée et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine. L'âge des postulants ne doit pas dépasser 50 ans.

L'établissement recruteur propose un salaire mensuel de 1 500 dollars américains.

Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire de candidature en ligne et à déposer leur dossier au plus tard le 31 juillet 2026, date limite de réception des candidatures.

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L'agence précise qu'en cas de réception d'un nombre de candidatures supérieur au nombre de postes disponibles, la date de dépôt des dossiers figurera parmi les critères retenus pour la présélection des candidats.

Cette offre s'inscrit dans la stratégie de l'ATCT visant à faciliter l'accès des compétences tunisiennes aux marchés de l'emploi internationaux, notamment dans les secteurs techniques et de l'ingénierie, où la demande reste soutenue dans plusieurs pays arabes.