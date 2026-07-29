Tunisie: Un citoyen crée un 'médecin volant' pour les champs - Des drones et l'IA au secours de l'agriculture

Détecter les maladies des plantes avant qu'elles ne se propagent, surveiller l'état des exploitations agricoles et prévenir les incendies dès leur apparition : c'est l'ambition du jeune Tunisien Hassen Hamrouni, originaire de Mornag (gouvernorat de Ben Arous), qui a développé un système intelligent combinant intelligence artificielle, drones et capteurs électroniques. Une innovation conçue entièrement en Tunisie et destinée à accompagner la modernisation du secteur agricole.

Baptisée comme une solution d'agriculture intelligente, cette technologie repose sur l'utilisation de drones capables de capturer des images aériennes des plantations, ensuite analysées par des modèles d'intelligence artificielle afin d'identifier rapidement les signes de maladies ou d'anomalies affectant les cultures.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Hassen Hamrouni a expliqué que le système permet également de détecter les départs de feu dès leurs premières manifestations et d'envoyer des alertes précoces aux utilisateurs afin de faciliter une intervention rapide et limiter les dégâts.

Des capteurs pour surveiller les sols et anticiper les risques

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Au-delà de l'analyse des images, la solution intègre des capteurs électroniques installés directement dans les exploitations agricoles. Ces dispositifs permettent de suivre plusieurs paramètres liés à l'état du sol et des cultures, tout en transmettant des notifications instantanées en cas de problème détecté.

Le système peut également accompagner les agriculteurs dans la gestion quotidienne de leurs exploitations, notamment à travers le suivi des équipes de travail, le recensement des ouvriers présents sur le terrain et l'évaluation de l'avancement des différentes tâches agricoles.

Pour les ingénieurs et techniciens agricoles, cette technologie fournit des données précises sur l'état des plantations et peut contribuer à la mise en place de programmes de traitement adaptés ainsi qu'à une meilleure planification des interventions.

Selon son concepteur, l'ensemble des composants de cette solution a été développé localement afin de répondre aux spécificités du climat, des sols et des cultures tunisiennes.

Hassen Hamrouni affirme que le système a été conçu sans dépendre de technologies importées, tout en intégrant des mécanismes de protection des données collectées.

Le projet est actuellement en cours d'enregistrement auprès de l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), dans l'attente de finaliser les procédures nécessaires et d'obtenir les autorisations réglementaires liées à l'utilisation des drones.

Un drone autonome alimenté à l'énergie solaire

Le drone utilisé dans cette solution présente plusieurs fonctionnalités avancées. Programmable pour fonctionner de manière autonome, il peut réaliser ses missions, collecter les informations nécessaires et transmettre les données vers des applications installées sur les smartphones et tablettes des utilisateurs.

Pensé dans une logique écologique, il est recyclable et peut être rechargé grâce à l'énergie solaire. Un système automatique lui permet même de se diriger vers une source solaire lorsque le niveau de sa batterie devient faible.

L'équipe du projet a déjà développé un premier modèle d'intelligence artificielle capable d'analyser des images de plantes et de détecter plusieurs maladies. Les essais réalisés auraient atteint, selon Hassen Hamrouni, un taux de réussite avoisinant les 95%.

Le projet, encore en phase de développement, est accompagné d'une publication scientifique présentant les données techniques du modèle ainsi que les résultats des tests effectués.

Titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en multimédia et marketing, et poursuivant à distance une formation dans les domaines liés aux systèmes d'intelligence artificielle, Hassen Hamrouni ambitionne désormais de faire connaître son innovation à travers des journées d'information et de démonstration.

À travers cette initiative, le jeune entrepreneur souhaite proposer une solution tunisienne capable de répondre aux défis actuels de l'agriculture : mieux anticiper les maladies végétales, réduire les risques d'incendie et accompagner la transition vers une agriculture plus intelligente et connectée.