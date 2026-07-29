Cote d'Ivoire: Réforme de la Chambre nationale d'agriculture - Le gouvernement engage la modernisation de la gouvernance agricole

L'atelier national consacré à la validation du projet de décret portant réorganisation de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire (Cnaci) s'est ouvert, le lundi 27 juillet 2026, à Yamoussoukro. Plus de 200 participants, représentants de l'administration publique, des organisations professionnelles agricoles et des principaux acteurs du monde rural, disposent de trois jours pour examiner les textes destinés à doter la Chambre d'un nouveau cadre institutionnel.

Présidant la cérémonie d'ouverture au nom du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Rodrigue N'Guessan Koffi, directeur général du Développement rural, a indiqué que l'agriculture ivoirienne doit se projeter vers l'avenir en s'appuyant sur les orientations stratégiques du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, dont le troisième Programme national d'investissement agricole (Pnia) sera bientôt opérationnel.

Cette nouvelle orientation stratégique repose sur plusieurs piliers majeurs : la souveraineté alimentaire, la compétitivité des filières agricoles, le renforcement du financement du secteur, la sécurisation du foncier rural ainsi que la durabilité des systèmes de production.

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Le représentant du ministre a insisté sur deux priorités qui devront guider l'ensemble des actions publiques et privées. La première concerne la transformation locale des productions agricoles afin de mieux valoriser les matières premières, d'accroître la valeur ajoutée et de capter une plus grande part des richesses créées. La seconde vise l'amélioration durable des conditions de vie et des revenus des producteurs, à travers la modernisation du monde rural et le renforcement de l'attractivité du secteur agricole.

Abordant la question de la gouvernance du monde agricole, Rodrigue N'Guessan Koffi a appelé les producteurs à renforcer leur organisation autour de la Chambre nationale d'agriculture. « Rassemblez-vous, structurez-vous, organisez-vous autour de votre Chambre d'agriculture. C'est dans l'unité et la cohésion que le Pnd 2026-2030 pourra répondre efficacement à vos préoccupations. Un secteur dispersé peine à se faire entendre ; un secteur organisé est un secteur qui pèse dans les décisions qui le concernent », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la Chambre nationale d'agriculture doit être l'interlocuteur privilégié de l'État et des producteurs, en assumant pleinement ses missions d'orientation, de concertation, de plaidoyer et de défense des intérêts des acteurs agricoles.

Pour terminer, Rodrigue N'Guessan Koffi a réaffirmé la place stratégique de l'agriculture dans le développement national. « L'agriculture n'est pas seulement un secteur économique ; elle est au coeur de l'identité de notre pays. En validant aujourd'hui ces textes, nous posons un acte historique qui engage la Côte d'Ivoire sur la voie d'une agriculture moderne, inclusive et durable », a-t-il conclu.