Afrique de l'Ouest: UEMOA - La Ccr-UEMOA renforce les capacités des secrétaires et directeurs généraux des organisations membres

La Chambre consulaire régionale de l'Uemoa (Ccr-Uemoa) organise, du 28 au 30 juillet 2026, à Abidjan-Plateau, la 11e édition du séminaire d'information, de partage d'expériences et d'appropriation des réformes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Cette rencontre réunit les principaux responsables administratifs des organisations membres de l'institution consulaire, à savoir les secrétaires généraux, les directeurs généraux, ainsi que les experts de la Commission de l'Uemoa et de la Ccr-Uemoa. Elle vise à renforcer la compréhension des réformes communautaires, à partager les bonnes pratiques et à consolider la contribution du secteur privé au processus d'intégration de l'Uemoa.

Elle permettra également de faire le point sur les réformes engagées au niveau communautaire et de favoriser une meilleure coordination des actions des organisations membres au service du développement du secteur privé de l'espace Uemoa.

Le directeur de cabinet adjoint, Olivier Daipo, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Khalil Konaté, a indiqué que l'ambition commune est de faire de l'intégration économique un levier de prospérité partagée.

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« Face aux défis économiques, aux exigences croissantes de la mondialisation, à la transformation numérique, à l'entrée progressive de notre continent dans l'ère de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et aux nouvelles exigences de compétitivité, nos États ont tout intérêt à unir leurs forces afin de bâtir un espace économique plus intégré, plus résilient et plus prospère », a-t-il déclaré, précisant qu'une intégration économique réussie ne peut être uniquement l'oeuvre des institutions publiques ; elle doit également être portée par les acteurs économiques eux-mêmes.

Selon lui, les chambres consulaires sont devenues de véritables catalyseurs du développement économique régional, au-delà de leur rôle de représentation du secteur privé auprès des pouvoirs publics. « À travers le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, notre pays ambitionne d'accélérer la transformation structurelle de son économie en s'appuyant sur un secteur privé dynamique, innovant et capable de créer davantage de valeur ajoutée et d'emplois », a-t-il déclaré.

Dans son allocution, Vallassine Diarrassouba, représentant la présidente de la Ccr-Uemoa, a affirmé que cette rencontre traduit la conviction qu'une intégration sous-régionale réussie repose autant sur des politiques communautaires ambitieuses que sur des institutions consulaires fortes, modernes et capables d'accompagner efficacement les entreprises.

« Notre institution oeuvre chaque jour pour rapprocher les centres de décision des préoccupations des entreprises, promouvoir un dialogue public-privé efficace, favoriser le partage des bonnes pratiques et contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires dans l'espace communautaire. »

Selon lui, ces rencontres ne doivent pas être de simples cadres de réflexion ; elles doivent produire des résultats concrets et mesurables au bénéfice des entreprises. « Notre ambition n'est pas d'opposer le secteur privé au secteur informel. Elle est de créer les conditions d'une transition progressive vers une économie plus inclusive, plus compétitive et davantage créatrice de valeur », a déclaré M. Diarrassouba, soulignant que les recommandations issues de cette étude devront alimenter les politiques publiques et les réformes communautaires destinées à accompagner cette transformation.

Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), Touré Faman, les chambres consulaires constituent le premier point de contact entre les politiques publiques et les entreprises. « Elles accompagnent les entrepreneurs, facilitent les investissements privés, favorisent les échanges commerciaux et contribuent à l'amélioration continue de l'environnement des affaires. Au-delà de leurs missions traditionnelles, nos chambres sont devenues des institutions de confiance », s'est-il félicité.

À l'en croire, la responsabilité collective est d'accompagner les entreprises des États membres vers davantage de compétitivité et d'innovation sur les marchés régionaux et internationaux. Cette ambition exige, en effet, une coopération toujours plus étroite entre les chambres consulaires.