Cote d'Ivoire: Insertion des jeunes - La première promotion du Centre de Service Civique d'Adzopé célèbre sa sortie

La première promotion du Centre de Service Civique d'Adzopé a officiellement achevé, le lundi 27 juillet 2026, son parcours de formation lors d'une cérémonie présidée par le président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi. Cette sortie de promotion marque une étape importante dans la politique d'insertion socio-professionnelle des jeunes engagée par les pouvoirs publics.

Prenant la parole à cette occasion, Patrick Achi a salué une initiative qu'il a qualifiée de « projet profondément républicain », destinée à offrir une nouvelle opportunité à des jeunes ayant quitté le système scolaire. Selon lui, cette cérémonie ne se résume pas à une remise de diplômes, mais symbolise avant tout la réussite d'un dispositif visant à restaurer la confiance des bénéficiaires et à les préparer à construire leur avenir.

Le président de l'Assemblée nationale a insisté sur le fait qu'un décrochage scolaire ne saurait être assimilé à un manque de capacités ou de potentiel. « Un jeune qui quitte l'école ne perd ni son intelligence, ni son courage, ni son potentiel. Il attend souvent qu'on lui tende une nouvelle main », a-t-il déclaré, estimant que le Centre de Service Civique constitue cette « deuxième chance » en combinant formation professionnelle et apprentissage des valeurs civiques.

Former des citoyens et des professionnels

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Au-delà de l'acquisition d'un métier, Patrick Achi a souligné que le Centre de Service Civique met l'accent sur des valeurs telles que la discipline, le sens de l'effort, la responsabilité et la citoyenneté. Des compétences qu'il juge indispensables pour favoriser une insertion durable des jeunes dans la vie active.

S'adressant aux nouveaux diplômés, il les a exhortés à croire en leurs capacités et à poursuivre leurs ambitions. Il leur a rappelé que la réussite repose avant tout sur le travail, la persévérance et la confiance en soi, les invitant à faire de ces principes les fondements de leur parcours professionnel.

Le président de l'Assemblée nationale a également rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir fait de la jeunesse une priorité de l'action gouvernementale. Il a salué, dans le même élan, l'engagement du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, dont les efforts ont contribué, selon lui, à faire du Service Civique un outil d'insertion et de renforcement de la citoyenneté.

Pour Patrick Achi, chaque jeune qui parvient à s'insérer professionnellement, qu'il devienne entrepreneur, artisan ou agriculteur, constitue une avancée pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il a ainsi plaidé pour la poursuite des investissements en faveur de la jeunesse, qu'il considère comme la principale richesse du pays.