Cote d'Ivoire: Séquestration et viol à Bouna - Un garde pénitentiaire écope de 10 ans de prison ferme

28 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Il avait pour mission de garder les prisonniers, mais, désormais, c'est lui qui sera gardé derrière les barreaux. Celui que nous désignerons par les initiales B. L. était un agent pénitentiaire résidant à Bouna, dans la région du Bounkani, dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme pour séquestration et viol d'une institutrice en poste à Bouko, localité située à une trentaine de kilomètres de Bouna.

Les faits

L'ancien agent pénitentiaire avait rencontré l'institutrice le 10 avril 2024. Nourrissant le projet d'entretenir une relation amoureuse avec elle, il se rendait régulièrement à moto à Bouko, où exerçait la jeune femme. Malgré les cadeaux qu'il lui offrait, l'institutrice n'avait pas donné une suite favorable à ses avances.

Le mardi 30 avril 2024, la jeune enseignante informa l'agent pénitentiaire qu'elle se rendrait à Bouna pour effectuer des courses. Après en avoir réalisé une partie, B. L. lui proposa de déposer ses achats à son domicile afin qu'elle puisse poursuivre ses emplettes les mains libres. Une proposition qu'elle accepta volontiers.

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Une fois ses courses terminées, elle retourna chez lui pour récupérer ses effets avant de regagner Bouko. À peine entrée dans l'appartement de l'agent pénitentiaire, l'institutrice tomba dans un piège. Elle fut frappée puis contrainte, sous la violence, à subir un viol. Malgré ses cris et ses pleurs, B. L. demeura insensible.

Profondément traumatisée par cette agression, l'enseignante saisit la justice. À l'issue de la procédure, le lundi 27 juillet 2026, le tribunal de première instance de Bouna a condamné B. L. à 10 ans de prison ferme.

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