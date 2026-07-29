Cote d'Ivoire: Fédération nationale des unions de jeunesse - Dr Lakoun Richard prend officiellement fonction

Élu à la tête de la Fenujeci le 18 juillet 2026, Dr Lakoun Richard, historien de formation, a officiellement pris fonction le mardi 28 juillet 2026, lors d'une cérémonie marquant la transmission des responsabilités entre l'équipe sortante et la nouvelle équipe.

Dans son allocution, le nouveau président a souligné que cette étape ouvre une nouvelle page pour l'organisation. « La cérémonie de ce jour marque le point de départ d'une nouvelle ère. Notre boussole pour ce mandat sera claire et intransigeante : le bonheur et l'épanouissement de chaque leader de jeunesse communale », a-t-il affirmé.

Conscient des défis qui attendent son équipe, Dr Lakoun Richard s'est toutefois montré confiant quant à sa capacité à les relever. Selon lui, la Fenujeci entend devenir une organisation plus forte, davantage connectée aux réalités du terrain et orientée vers des actions à fort impact. Il a également appelé l'ensemble des membres à s'engager pleinement dans le travail, estimant que la cohésion, la discipline et la fraternité demeurent les clés pour relever les défis de leur génération.

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Le président entrant a par ailleurs exprimé sa reconnaissance au ministre de la Promotion de la jeunesse, Mamadou Touré, qu'il a présenté comme un acteur majeur de l'encadrement et de la promotion de la jeunesse ivoirienne. Il a salué son engagement, son écoute ainsi que les politiques mises en oeuvre en faveur de l'autonomisation des jeunes.

Prenant la parole à son tour, le président sortant, Gaoussou Goh Diabaté, a rappelé qu'il nourrissait, depuis son élection en août 2018, l'ambition d'organiser une transition exemplaire et de laisser une fédération plus forte. Il s'est réjoui de voir cet objectif se concrétiser à travers un congrès qu'il a qualifié de réussi, placé sous le signe de l'unité et du consensus.

Faisant le bilan de son mandat, il a indiqué que la Fenujeci a renforcé sa visibilité et son rayonnement tant au niveau national qu'international. « Plusieurs partenariats, échanges et initiatives ont été développés afin d'améliorer la formation, l'engagement et l'autonomisation des jeunes », a-t-il indiqué, avant de préciser que ces résultats sont le fruit d'un travail collectif accompli avec détermination par l'ensemble de son équipe.

Au cours de la cérémonie, tenue en présence de Coulibaly Désiré, représentant du directeur de la Vie associative au ministère de la Promotion de la jeunesse, Gaoussou Goh Diabaté a remis à son successeur les documents officiels de passation. Ceux-ci comprennent, entre autres, le procès-verbal de l'élection, les supports du 6e congrès de la Fenujeci, les statuts et le règlement intérieur, le rapport de synthèse du bilan du bureau sortant ainsi que la base de données des présidents des jeunesses communales.