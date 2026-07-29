Sénégal: Diotali suspend son service gratuit de timbre fiscal électronique et annonce le remboursement de ses usagers

Dans un communiqué publié ce 28 juillet 2026, l'opérateur sénégalais Diotali annonce la suspension de la formule gratuite de son service de Timbre Fiscal Électronique et de Quittance de Passeport, jusqu'ici proposé sans frais sur l'application Diotali Citoyen. L'entreprise précise que cette décision lui est imposée : elle évoque une décision administrative extérieure à sa volonté.

Diotali rappelle avoir accompagné, durant six ans, des millions d'usagers sénégalais dans l'acquisition dématérialisée de leurs timbres fiscaux et quittances de passeport, sans facturer de frais additionnels. La société revendique avoir contribué à rendre ce service accessible via différents canaux et à le rapprocher des usagers des services publics.

Remboursement intégral promis sous 72 heures

Pour les citoyens ayant déjà rechargé leur compte en vue d'un achat sans frais, Diotali s'engage à un remboursement total. Le réseau de l'opérateur reste mobilisé sur l'ensemble du territoire pour traiter ces demandes, avec un délai maximal annoncé de 72 heures. Un numéro a été mis en place pour centraliser les demandes d'information et de remboursement.

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Le contexte : la bascule vers SenTimbre

Ce communiqué s'inscrit dans un mouvement plus large de réforme fiscale au Sénégal. La Direction générale des impôts et des domaines (DGID) a lancé sa propre plateforme, SenTimbre, qui devient depuis le 20 juillet 2026 l'unique canal officiel reconnu pour l'émission des timbres fiscaux sur tout le territoire national, dans le cadre du New Deal Technologique porté par les autorités. Cette bascule met fin au timbre fiscal papier et redéfinit les circuits de distribution numérique existants, comme celui qu'opérait Diotali.

Cette réorganisation explique vraisemblablement pourquoi Diotali ne peut plus proposer son service dans sa formule initiale sans frais : l'accès aux timbres fiscaux transite désormais exclusivement par la plateforme étatique.

Dans son communiqué, Diotali dit déplorer que la situation actuelle expose désormais les usagers à des frais supplémentaires pour obtenir un service identique, et affirme rester engagée à défendre l'intérêt du citoyen. L'entreprise conclut en remerciant sa clientèle pour sa confiance renouvelée.