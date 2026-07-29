Sénégal: Préparatifs du Grand Magal - L'État fait le point sur ses engagements à Touba

À quelques jours du Grand Magal de Touba, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé, ce mardi 28 juillet 2026, la réunion d'évaluation des engagements pris par l'État pour assurer le bon déroulement de l'événement.

La rencontre, tenue à la résidence Khadim Rassoul à Darou Marnane, a réuni les autorités religieuses, administratives ainsi que les différents services concernés, en présence du président du comité d'organisation, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Présentant le niveau d'exécution des engagements, le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a indiqué que sur les 138 besoins exprimés par les autorités religieuses, 58 ont déjà été satisfaits, tandis que 52 autres sont en cours de réalisation. Ces engagements concernent notamment les secteurs de la santé, de l'hygiène, de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie et de la sécurité. À moins d'une semaine du Magal, le gouverneur s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux.

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Le coordonnateur du Grand Magal, Serigne Ousmane Mbacké, a toutefois attiré l'attention des autorités sur les nombreux chantiers encore en cours dans la ville. Selon lui, plusieurs axes demeurent difficilement praticables, ce qui risque de compliquer les déplacements des pèlerins. Il a également évoqué les perturbations du réseau hydraulique provoquées par certains travaux d'assainissement, tout en saluant les progrès réalisés dans l'évacuation des eaux usées. Il a plaidé pour un démarrage plus précoce des préparatifs afin d'éviter ces contraintes.

De son côté, le ministre de l'Intérieur a insisté sur la présence des décideurs à ce type de réunions afin de faciliter la prise de décisions et la résolution des difficultés constatées. Estimant qu'il est prématuré de procéder à une évaluation globale avant le déroulement effectif du Magal, Mouhamadou Makhtar Cissé a proposé que le bilan de l'événement soit réalisé trois mois après sa tenue afin d'engager suffisamment tôt les préparatifs de l'édition suivante. Il a enfin appelé les pèlerins à faire preuve de civisme et de responsabilité pour contribuer au bon déroulement du Grand Magal.