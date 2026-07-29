Ile Maurice: SBM Holdings suspend son «Group CEO» Raoul Gufflet

C'est confirmé. Le conseil d'administration de SBM Holdings Ltd a suspendu, avec effet immédiat, son Group Chief Executive Officer (CEO), Raoul Gufflet (photo), à la suite d'une enquête interne, comme annoncé en exclusivité par L'express dans son édition du 18 juillet. De plus, le conseil a décidé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre.

Dans un communiqué émis à cet effet, SBM Holdings Ltd précise que cette suspension restera en vigueur jusqu'à ce que la procédure disciplinaire arrive à son terme. Aucune information supplémentaire n'a toutefois été fournie quant à la nature de l'enquête interne ou aux faits reprochés au dirigeant suspendu.

Afin d'assurer la continuité des opérations du groupe, Mooneesing Janna Naikeny, Deputy Group Chief Executive Officer depuis novembre 2025, agira comme Group CEO par intérim, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Il exercera ces fonctions jusqu'à nouvel ordre. Le contrat de Raoul Gufflet devait, lui, expirer en novembre 2027.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour rappel, SBM Holdings avait recommandé l'ouverture d'une enquête visant Raoul Gufflet, notamment à la suite de deux accusations formulées à son encontre dans le cadre d'un important audit interne mené par le cabinet Grant Thornton, au sein duquel Sattar Hajee Abdoula détenait des intérêts.