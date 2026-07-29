Congo-Kinshasa: Environ 100 décès communautaires d'Ebola en une semaine au PK 51 de Mambasa

La situation sanitaire devient préoccupante au point kilométrique 51 (PK51), dans le territoire de Mambasa (Ituri), où une centaine de décès communautaires ont été enregistrés en une semaine. Plus de quarante structures de santé, auparavant opérationnelles dans cette entité minière, ont fermé leurs portes.

Une grande partie du personnel soignant s'est réfugiée à Niania après la destruction du centre de traitement d'Ebola, le 30 juin dernier, par certains habitants qui contestent l'existence de l'épidémie.

Une mortalité en forte hausse

Entre dix et quinze décès communautaires liés à Ebola sont signalés chaque jour au PK51, situé dans le territoire de Mambasa, à environ 400 kilomètres de Bunia. Selon le médecin-chef de la zone de santé de Niania, près d'une centaine de personnes sont mortes en une semaine.

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Le responsable sanitaire attribue cette situation au refus d'une partie de la population de reconnaître l'existence de l'épidémie. Cette contestation a notamment conduit au saccage du centre de traitement d'Ebola le 30 juin dernier.

Plus de 40 structures de santé fermées

À la suite de ces violences, 40 des 50 structures sanitaires que compte cette agglomération ont cessé leurs activités.

Le personnel soignant ainsi que les relais communautaires, pris pour cibles par les manifestants, ont quitté la zone par crainte pour leur sécurité.

Selon des sources médicales locales, cette situation compromet non seulement la prise en charge des malades, mais aussi les activités de sensibilisation et de prévention.

La méfiance favorise la propagation de l'épidémie

D'après les mêmes sources, cette méfiance contribue à la propagation de la maladie. Certains habitants continuent de rejeter les mesures de prévention et manipulent les corps des victimes d'Ebola sans précaution.

Par ailleurs, plusieurs malades ne sont transférés vers Niania qu'à un stade très avancé de la maladie, ce qui augmente considérablement le risque de décès.

Face à cette situation, le médecin-chef de la zone de santé de Niania affirme que des dispositions sont en cours afin de contenir l'épidémie au PK51 et d'éviter sa propagation vers les localités voisines.