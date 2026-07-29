Congo-Kinshasa: Kwango - Sept morts dans une collision entre un bus et une voiture sur la RN1

Un grave accident de la circulation s'est produit mardi 28 juillet sur la Route nationale n°1 (RN1), à environ un kilomètre du village de Mbangi, avant le secteur de Bukanga-Lonzo, dans la province du Kwango. Le bilan provisoire fait état de sept morts, selon les premières informations recueillies sur place.

D'après les témoignages concordants, un bus de transport en commun de la société Arche de Noé, en provenance de Kinshasa et à destination de Kikwit, aurait tenté d'éviter deux importants nids-de-poule sur la chaussée. Au cours de cette manoeuvre, le véhicule est entré en collision avec une voiture de marque Toyota, qui circulait en sens opposé.

La violence du choc a causé d'importants dégâts matériels, particulièrement sur la voiture légère, dont les occupants n'ont pas survécu à l'accident.

Les dépouilles des victimes ont été acheminées à la morgue de Kenge, où elles sont conservées en attendant leur identification complète et les formalités liées à leur inhumation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet accident relance les préoccupations concernant l'état de certains tronçons de la Route nationale n°1, principal axe reliant Kinshasa à plusieurs provinces du sud-ouest du pays. Les usagers dénoncent régulièrement la présence de nids-de-poule et de sections dégradées susceptibles d'accroître les risques d'accidents.