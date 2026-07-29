Afrique: Arabie saoudite - Nouvelles exécutions de migrants éthiopiens

communiqué de presse

Beyrouth — Au moins 17 personnes exécutées pour des infractions sans caractère létal liées à la drogue en 2026

Les autorités saoudiennes ont exécuté cinq migrants éthiopiens pour des infractions sans caractère létal liées à la drogue le 27 juillet 2026, sans procédure régulière, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les autorités saoudiennes ont exécuté au moins 17 ressortissants éthiopiens depuis le début de l'année 2026 pour des chefs d'accusation liés à la drogue.

Au moins 79 autres personnes courent un risque imminent d'exécution pour des chefs d'accusation similaires. Selon l'Organisation européenne saoudienne pour les droits humains (European Saudi Organization for Human rights), les autorités saoudiennes ont exécuté au moins 116 personnes en 2026, à la date du 27 juillet.

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« Les autorités saoudiennes exécutent des migrants éthiopiens marginalisés à l'issue d'audiences qui ne durent parfois que quelques minutes, sans avocat ni interprète », a déclaré Joey Shea, chercheuse senior sur l'Arabie saoudite à Human Rights Watch. « Des dizaines de migrants vulnérables courent toujours un risque d'exécution imminente après des procès qui n'en étaient guère, dans un système qui considère leurs vies comme sans valeur. »

Depuis avril, Human Rights Watch a interrogé plus d'une douzaine de sources bien informées au sujet des cas de migrants éthiopiens menacés d'exécution imminente pour des infractions sans caractère létal liées à la drogue, dont deux ayant une connaissance directe des exécutions les plus récentes. Les autorités saoudiennes ont déclaré que les exécutions les plus récentes concernaient des cas de « trafic de haschisch ». Les sources ont indiqué que les cinq hommes étaient tous originaires de la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, où les violations des droits persistent et où la situation humanitaire reste désastreuse à la suite du conflit armé de 2020-2022.

L'escalade des tensions entre le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités tigréennes fait craindre une nouvelle vague d'atrocités dans la région. Les cinq migrants avaient fui le Tigré et emprunté la dangereuse route migratoire orientale traversant le golfe d'Aden pour rejoindre le Yémen.

Human Rights Watch a interrogé une source bien informée ayant une connaissance directe des cas des cinq hommes et une autre source bien informée a corroboré les faits généraux de l'affaire. L'une des sources a déclaré que l'un des hommes exécutés vivait au Yémen depuis plus d'un an, sans emploi ni accès à des services d'aide, lorsqu'un Yéménite l'a abordé en mars ou avril 2023 et lui a proposé, ainsi qu'aux quatre autres, un emploi.

Les cinq hommes étaient « affaiblis physiquement et mentalement » après leur périple éprouvant depuis l'Éthiopie, ainsi qu'en raison du chômage et de la pauvreté, et estimaient qu'ils « devaient accepter ce travail même s'ils ne savaient pas en quoi il consistait », a déclaré la source. L'homme leur a demandé de transporter un colis dont ils ignoraient le contenu sur une courte distance et leur a indiqué où le livrer, puis il a disparu.

Les autorités saoudiennes les ont arrêtés alors qu'ils marchaient sur le bord d'une route. Ils ont été « surpris de voir des soldats saoudiens les arrêter » car ils ne s'étaient pas rendu compte qu'ils avaient franchi la frontière avec l'Arabie saoudite, selon la source.

Les hommes ont été détenus pendant plus de trois ans au centre de détention de Khamis Mushait, dans la province d'Asir, en Arabie saoudite. Ils ont été contraints de signer des documents en arabe, une langue qu'ils ne comprenaient pas, et n'ont eu droit qu'à trois audiences, d'une durée comprise entre trois et vingt minutes, dont deux se sont tenues à distance. Un interprète fourni par les autorités saoudiennes n'était présent que lors de deux de ces audiences, et les migrants ont été informés qu'ils seraient condamnés à mort pour trafic de haschisch. Les hommes n'ont bénéficié d'aucune représentation juridique ni d'aucune possibilité de présenter une défense valable.

Lors de la première audience, les hommes ont été informés qu'ils pouvaient rédiger une lettre de recours et la remettre aux agents de sécurité saoudiens du centre de détention. Comme ils ne savaient ni lire ni écrire l'arabe, au moins l'un d'entre eux a demandé à un détenu saoudien de rédiger la lettre de recours et « n'avait aucune idée si la lettre avait été présentée au tribunal ou aux juges », selon la source. « Le gardien de sécurité aurait très bien pu simplement la jeter à la poubelle. »

Les cinq hommes étaient chrétiens et, selon les sources, les responsables de la prison ne leur auraient pas permis de pratiquer leur religion. « Si les chrétiens veulent prier ensemble, la police intervient pour les en empêcher », a déclaré la source. L'un des détenus a également rapporté que la police lui avait retiré de force un collier avec une croix, a précisé la source.

Avant les exécutions du 27 juillet, le 23 juin 2026, les autorités saoudiennes avaient exécuté cinq autres Éthiopiens pour trafic de haschisch. Dans l'une de ces affaires, un passeur avait contraint un homme à transporter du qat, une plante stimulante douce originaire d'Éthiopie, du Yémen vers l'Arabie saoudite, en échange de l'aide apportée pour faciliter son voyage.

La cathinone, le stimulant présent dans le qat, est interdite en Arabie saoudite, mais légalement autorisée et consommée de manière traditionnelle dans certaines régions d'Éthiopie ainsi qu'au Yémen. Les sources ont indiqué que l'homme ignorait que le transport de qat vers et à l'intérieur de l'Arabie saoudite était illégal.

Le 12 mai, le patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo a lancé un appel aux autorités éthiopiennes et saoudiennes pour qu'elles suspendent l'exécution des ressortissants éthiopiens. Dans un communiqué du 13 juillet, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré qu'il « restait en étroite collaboration avec les autorités compétentes du Royaume d'Arabie saoudite concernant les questions touchant les ressortissants éthiopiens », notamment « les personnes faisant l'objet de poursuites judiciaires et de mesures judiciaires ». Le communiqué ne précisait pas si cela incluait les personnes condamnées à mort pour des infractions liées à la drogue.

Human Rights Watch s'oppose à la peine de mort en toutes circonstances en raison de sa cruauté inhérente. Le recours à la peine de mort par l'Arabie saoudite est contraire au droit international des droits humains, qui consacre le « droit inhérent à la vie » de chaque être humain et limite la peine de mort aux « crimes les plus graves », ceux qui entraînent intentionnellement la mort.

En 2025, les infractions sans caractère létal liées à la drogue représentaient 68 % des exécutions en Arabie saoudite. Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a condamné cette pratique de l'Arabie saoudite, estimant que les exécutions pour des infractions liées à la drogue sont incompatibles avec le droit international des droits humains et ne relèvent pas de la catégorie des « crimes les plus graves ». Le groupe de travail a exhorté les autorités saoudiennes à rétablir un moratoire et a souligné que l'application de la peine de mort pour de telles infractions constituait une violation manifeste des normes juridiques internationales.

Des centaines de milliers d'Éthiopiens vivent et travaillent en Arabie saoudite. Si beaucoup émigrent pour des raisons économiques, bon nombre d'entre eux ont fui de graves violations des droits humains commises par leur gouvernement, notamment lors du récent conflit armé brutal qui a sévi dans le nord de l'Éthiopie. Human Rights Watch documente depuis des années un large éventail de violations des droits humains à l'encontre des migrants empruntant cette même route.

La détention de migrants dans des centres aux conditions déplorables en Arabie saoudite est un problème de longue date, que Human Rights Watch a qualifié de traitement inhumain et dégradant. En 2023, Human Rights Watch a constaté que des gardes-frontières saoudiens avaient tué au moins plusieurs centaines de migrants et de demandeurs d'asile éthiopiens qui tentaient de franchir la frontière entre le Yémen et l'Arabie saoudite, ce qui, si ces actes s'inscrivaient dans le cadre d'une politique du gouvernement saoudien visant à assassiner des migrants, constituerait un crime contre l'humanité.

L'Arabie saoudite devrait immédiatement annuler la peine de mort prononcée à l'encontre des migrants éthiopiens et réexaminer toutes les condamnations conformément à ses obligations internationales, notamment la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères et ses représentants en Arabie saoudite devraient intervenir de toute urgence auprès de leurs homologues saoudiens et, à tout le moins, veiller à ce que leurs ressortissants bénéficient d'une assistance consulaire immédiate.

« Les gouvernements devraient faire pression de toute urgence sur les autorités du prince héritier Mohammed ben Salmane pour qu'elles mettent fin à ces exécutions et commuent les peines des dizaines d'autres personnes qui risquent le même sort », a déclaré Joey Shea.