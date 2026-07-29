Burkina Faso: Fin de formation à l'institut 2IE - Près de 1000 étudiants en fin de cycle reçoivent leur parchemin

L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement a organisé une cérémonie de remise de diplômes de la 55e promotion, mardi 28 juillet 2026, à Ouagadougou.

L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2iE) a commémoré la réussite de ses étudiants ayant achevé leur formation académique et professionnelle avec succès, au cours d'une cérémonie de remise de diplômes, mardi 28 juillet 2026, à Ouagadougou. L'objectif de la cérémonie est de valoriser les acquis de la formation et renforcer les liens entre les récipiendaires, les partenaires et les acteurs du monde professionnel.

Elle a été présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutique en présence des autorités et parents des récipiendaires. 976 étudiants de l'Institut de 21 nationalités en fin de cycle doctorat, master et bachelor ont reçu leur parchemin dans 17 filières. Parmi eux, 34 majors de promotion ont reçu des prix. 15 étudiants ont reçu leur diplôme de cycle doctorat en sciences et technologiques de l'eau, de l'énergie et de l'environnement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le cycle master, 75 étudiants ont été diplômés en management des entreprises et organisation, neuf en master spécialisé en gestion durable des mines, 17 spécialisés Wash humanitaire, 56 en ingénierie génie civil bâtiment et travaux public, 89 en ingénierie génie de l'eau de l'assainissement et des aménagements hydroagricoles, 44 en ingénierie génie électrique et énergétique.

Une référence dans la sous-région

Au niveau du cycle Bachelor, ils sont six diplômés en bachelor technologique, en exploitation et maintenance des installations hydrauliques, six en bachelor technologique en énergies renouvelables et efficacité énergétiques, 20 en bachelor technologique en maintenance et gestion de parcs de matériels de travaux public, 39 en sciences en génie civil bâtiments et travaux publics et 32 en ingénierie en génie civil, bâtiments et travaux public. En plus des diplômés, des partenaires ont été récompensés pour leur accompagnement.

Le directeur général de l'institut 2IE, Pr El hadji Bamba Diaw, a adressé ses félicitations à l'ensemble des diplômés. « Vous avez su conjuguer rigueur académique et scientifique, esprit d'innovation, discipline et résilience. Votre réussite est une fierté pour la communauté 2IE », a-t-il dit. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources Animales et Halieutique, Yassia Kindo, a confié que le Burkina Faso est fier d'abriter l'institut 2IE, une référence dans la sous-région.

Il a souligné que ses formations répondent aux normes internationales les plus exigeantes tout en restant ancré dans les réalités des continents. Depuis sa création, a-t-il expliqué, 2IE a formé plus de 13 200 diplômés dont 95 % travaillent en Afrique et 3975 d'entre eux sont des Burkinabè. De 2021 à 2025, il a noté que 1431 Burkinabè ont été formés aux 2IE. Près de 3/4 exercent dans les domaines stratégiques de l'eau et de l'agriculture et 30% servent dans l'administration publique. Yassia Kindo a donc salué la performance et l'excellence de l'institut, devenu une école de toute l'Afrique.

Il a souhaité une brillante et utile carrière aux diplômés. Le parrain de la cérémonie, Adama Soro, a invité ses filleuls à prendre leur place dans la société en servant le Faso. « Travaillez avec excellence, soyez audacieux, restez humbles. Que votre intégrité soit votre signature et votre leadership votre manière d'agir », a-t-il conseillé. Le major de la promotion, Yvan Roussel Fouelefak du Cameroun, diplômé en master génie électrique et énergétique, a salué l'administration des 2IE pour la qualité de la formation.