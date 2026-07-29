La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé, mardi à Kinshasa, la volonté du Gouvernement de faire de l'excellence scolaire une politique publique durable, à l'occasion de la première édition du Programme national de bourses universitaires Excellentia RDC, en présence du couple présidentiel. Cette cérémonie a récompensé 185 lauréats issus de plusieurs provinces de la République, y compris des zones sous occupation.

Dans son allocution, la Cheffe du Gouvernement a rappelé que le programme Excellentia RDC est désormais un programme national financé par l'État et doté d'un cadre juridique garantissant sa pérennité. Elle a souligné que cette réforme traduit la volonté des pouvoirs publics d'offrir aux élèves ayant obtenu au moins 80 % à l'Examen d'État l'accès à un processus de sélection fondé sur le mérite, la transparence et l'équité.

« Aujourd'hui, cet événement est bien plus qu'une simple cérémonie de remise de prix. Il incarne une vision nationale portée par le Gouvernement de la République à travers le quatrième pilier de son Programme d'action », a déclaré Judith Suminwa Tuluka, précisant que cette vision s'inscrit dans le leadership du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'éducation, de la formation et de la valorisation du capital humain des priorités de son projet de société.

La jeunesse vue comme principale richesse

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Pour la Première Ministre, cette politique vise à bâtir une nation fondée sur le savoir, l'innovation et l'excellence, avec la jeunesse comme principale richesse du pays. Elle a indiqué que le programme offre aux meilleurs élèves l'opportunité d'intégrer des universités de référence en RDC et à l'étranger afin d'acquérir les compétences nécessaires pour contribuer au développement national.

La Cheffe du Gouvernement a également mis en avant la complémentarité entre Excellentia RDC et le programme Debout Jeunes Congolais, destiné à promouvoir l'emploi, l'entrepreneuriat et l'autonomisation économique des jeunes.

« Il ne suffit pas de former des talents ; encore faut-il leur offrir les conditions nécessaires pour mettre leur savoir au service de la Nation », a-t-elle insisté.

La Première Ministre a, par ailleurs, rendu un hommage au jeune Merdy, lauréat décédé avant la cérémonie, saluant la mémoire d'un élève « plein de promesses », qui avait brillamment franchi toutes les étapes de sélection.

Prenant la parole à son tour, la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a rappelé que le programme, lancé en 2019 à l'initiative de la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a ouvert une nouvelle voie pour la promotion du mérite et de l'égalité des chances.

Elle a souligné que, grâce au plaidoyer de la Première Dame, le Gouvernement a mis en place un mécanisme permettant aux élèves les plus brillants de poursuivre leurs études supérieures en République démocratique du Congo ou dans les meilleures universités internationales.

La patronne de l'ESU a précisé que le programme Excellentia RDC poursuit trois objectifs majeurs : promouvoir l'excellence scolaire en stimulant l'émulation chez les finalistes de l'école secondaire, former une nouvelle élite nationale à travers l'investissement dans l'éducation et accompagner les lauréats dans leurs études supérieures au pays comme à l'étranger, sans discrimination.

La cérémonie s'est achevée par la remise symbolique de prix d'excellence à 15 des 185 lauréats par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, marquant ainsi le lancement officiel de cette première édition du Programme national de bourses universitaires Excellentia-RDC.

Rappelons que, depuis novembre 2025, l'initiative pionnière de la Première Dame a été institutionnalisée et transformée en programme public national inscrit au budget de l'Etat.