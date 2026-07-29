Congo-Kinshasa: Minerais critiques - La stratégie de transformation locale du pays confortée par le partenariat stratégique STL-UMICORE

La République Démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de sa stratégie de transformation locale et de valorisation de ses ressources minérales. Le Conseil des ministres du Royaume de Belgique a approuvé l'octroi d'une garantie de l'État en appui au partenariat stratégique entre la Société du Terril de Lubumbashi (STL) et Umicore, destiné à soutenir le développement de la filière du germanium, minerai critique indispensable aux industries de haute technologie.

Cette décision constitue une reconnaissance de l'orientation stratégique engagée par la République Démocratique du Congo en faveur de partenariats créateurs de valeur, fondés sur la transformation locale des ressources minérales, le transfert de technologies, le renforcement des compétences nationales et une valorisation accrue des richesses du sous-sol congolais, dans le respect du principe de souveraineté permanente de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles.

Sous l'impulsion de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'Etat, et dans le cadre de l'action du Gouvernement conduit par Son Excellence Madame la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, Cheffe du Gouvernement, le Ministre des Mines, Louis Kabamba Watum, conduit une politique de transformation du secteur minier privilégiant des partenariats stratégiques conciliant transformation locale, transfert de technologies, développement des compétences nationales et création de valeur sur le territoire national. Cette approche vise à faire des ressources minérales un levier durable de développement économique et de souveraineté industrielle.

Le partenariat stratégique entre STL et Umicore illustre cette politique. Au-delà de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques, il favorise la transformation locale du germanium, le transfert de technologies, l'assistance technique et le renforcement des capacités nationales, dans une logique de bénéfices mutuels et de création de valeur partagée.

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A travers cette nouvelle étape, la République Démocratique du Congo réaffirme son ambition de promouvoir des partenariats stratégiques qui accompagnent la transformation locale et la valorisation de ses ressources minérales, accélèrent le transfert effectif des technologies et des compétences, et renforcent durablement la position du pays dans les chaînes de valeur mondiales des minerais critiques, au bénéfice de l'économie nationale et de la population congolaise.