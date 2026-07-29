Afrique: Invité d'honneur du PAP - Le Président Ramaphosa et son pays la RSA en première ligne dans la riposte contre la flambée d'Ebola en RDC

Comme lors de sa récente visite d'Etat à Kinshasa, Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, a pris encore une fois à bras-le-corps la lutte contre le virus d'Ebola sévissant en RDC, fléau qui fait trembler le monde entier. Cette fois, il s'est exprimé sur cette importante question d'actualité devant le Parlement Panafricain à Midrand, une des nombreuses villes de son pays, lors de la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de la septième législature, le lundi 27 juillet 2026.

« Que Dieu protège l'Afrique », c'est une parole reprise dans l'hymne national sud-africain qui a été entonné avant que la prononciation du discours liminaire de l'invité d'honneur du Parlement Panafricain, le président Matamela Cyril Ramaphosa de la RSA. Le continent africain occupe ainsi la première place dans les coeurs et ADN des Sud-Africains qui se préoccupent de son développement. Aussi, la résurgence du virus d'Ebola, le fléau qui secoue actuellement la partie Est de la République démocratique du Congo, pays frère au coeur de l'Afrique, ne peut-elle laisser indifférents les compatriotes de Nelson Mandela.

Face aux parlementaires africains réunis au sein du PAP, Cyril Ramaphosa a rappelé sa visite d'Etat en RDC au cours de laquelle il a observé que ce pays africain a mis en place une riposte efficace, pour faire face à ce fléau, avec un laboratoire (INRB) aux capacités énormes. Ceci montre, à la face du monde, de quoi l'Afrique est capable. L'Afrique du Sud a beaucoup contribué et participé non seulement au maintien de la paix au pays de Patrice Lumumba, l'icône du panafricanisme, à la médiation puis à l'organisation des élections, mais également à la lutte contre Ebola.

Hormis la RSA, quasiment tous les autres pays du continent se sont alignés derrière cette « vision de la renaissance africaine ». Il sied de rappeler que la visite de Cyril Ramaphosa à Kinshasa, en date du 2 juillet 2026, a été une mission de solidarité africaine face à l'épidémie d'Ebola. Avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi, ils ont tous les deux visité l'Institut national de recherche biomédical (INRB) en vue d'encourager la recherche locale et la surveillance médicale.

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L'apport du soutien continental de l'Union africaine face à la flambée de cette maladie a constitué le point d'orgue de ladite visite. Ce dialogue bilatéral RDC-RSA s'est focalisé sur la gestion sanitaire conjointe et la protection des migrants. Cyril Ramaphosa avait lancé, depuis la capitale congolaise, un vibrant appel aux autres nations en les priant de ne pas fermer leurs frontières aux ressortissants de la RD Congo à cause de cette épidémie.

Le Parlement Panafricain a salué cette belle initiative du gouvernement sud-africain qui est désormais en première ligne, aux côtés de la RDC, y compris l'appui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans cette riposte contre la flambée d'Ebola qui a même atteint l'Ouganda voisin. Des résultats encourageants sont obtenus pour stopper la propagation de cette maladie dont le bilan est de 2.423 cas confirmés et 967 décès depuis le début de cette résurgence.