Congo-Kinshasa: Autonomisation des femmes de la pêche - Le REDIC-AWFISHNET RDC lance le Projet 3R pour renforcer les droits fonciers

Le Réseau pour le Développement Intégral du Congo (REDIC-AWFISHNET RDC) a officiellement lancé, ce lundi à Kinshasa, le Projet 3R (Droits - Racines - Résilience), une initiative régionale qui ambitionne de renforcer les droits fonciers, l'autonomisation économique et le leadership des femmes oeuvrant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture le 27 juillet 2026 au marché de poissons de Kalembelembe à Kinshasa.

Financé par Turning Tides Facility et mis en oeuvre par AWFISHNET, ce programme sera exécuté pendant trois ans, de 2026 à 2028, dans cinq pays africains : la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Sénégal, l'Égypte et l'Afrique du Sud.

La cérémonie de lancement s'est déroulée au marché de Kalembelembe, principal centre de commercialisation des produits halieutiques à Kinshasa, en présence de nombreuses commerçantes de poissons, de responsables institutionnels, de partenaires techniques ainsi que des représentants des autorités locales.

L'événement a été présidé par Madame Julie Mpembe, Secrétaire générale continentale d'AWFISHNET, venue de Brazzaville pour procéder au lancement officiel du projet en RDC.

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Reconnaissance des droits de femmes

Dans son discours d'ouverture, la Coordonnatrice nationale du REDIC-AWFISHNET RDC, Madame Patricia Maisha, a insisté sur la nécessité de renforcer la place des femmes dans la gouvernance du secteur halieutique.

Elle a rappelé que de nombreuses femmes transformatrices et commerçantes de poissons exercent leurs activités sans véritable sécurité foncière, limitant ainsi leur accès aux investissements, au crédit et au développement de leurs entreprises.

Selon elle, le Projet 3R entend répondre à cette problématique en favorisant la reconnaissance des droits des femmes, l'amélioration de leurs moyens de subsistance et le développement de leur leadership.

« Cet atelier est un espace d'écoute, d'échanges et de propositions. Les expériences des femmes doivent désormais inspirer les politiques publiques afin de construire un secteur de la pêche plus inclusif et plus résilient », a déclaré Patricia Maisha.

Elle a également salué l'engagement des partenaires internationaux ayant permis la concrétisation de cette initiative en faveur des femmes congolaises.

Mobilisation collective

Prenant la parole, Madame Julie Mpembe a présenté les objectifs du Projet 3R ainsi que les résultats attendus au terme de ses trois années d'exécution.

Elle a expliqué que le projet vise notamment à garantir un meilleur accès des femmes aux espaces de travail, à renforcer leurs capacités économiques et à promouvoir une gestion durable des ressources halieutiques.

La Secrétaire générale d'AWFISHNET a souligné que les deux Congo, membres fondateurs du réseau continental, ont aujourd'hui la responsabilité de faire de ce projet une réussite au bénéfice des femmes du secteur.

Elle a invité les autorités publiques, les partenaires et les communautés à accompagner pleinement cette initiative afin d'obtenir des résultats durables.

Initiative saluée

Présent à la cérémonie, le bourgmestre de la commune de Lingwala, Norbert Muchiga, a félicité le REDIC pour son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes. Il a assuré les participantes de l'accompagnement des autorités locales et s'est engagé à relayer leurs préoccupations auprès des instances compétentes.

Selon lui, cette initiative s'inscrit dans la vision des pouvoirs publics visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin et la valorisation des ressources naturelles du pays.

Des échanges suivis d'une visite de terrain

Les travaux se sont poursuivis par des ateliers participatifs au cours desquels les femmes commerçantes ont partagé leurs difficultés quotidiennes ainsi que leurs attentes concernant l'accès aux marchés, aux espaces de travail et aux ressources foncières.

Plusieurs recommandations ont été formulées afin de renforcer les politiques publiques en faveur des femmes de la pêche. Les participants ont ensuite effectué une visite guidée des installations de conservation et de commercialisation des poissons au marché de Kalembelembe, où les commerçantes ont présenté les réalités de leur activité, depuis l'approvisionnement des produits provenant de Moanda, Boma et Matadi jusqu'à leur mise en vente à Kinshasa.

A travers le lancement du Projet 3R, le REDIC-AWFISHNET RDC confirme sa volonté de promouvoir une pêche plus inclusive, fondée sur la justice sociale, la protection des droits des femmes et le développement durable.

Pour les organisateurs, cette première étape ouvre la voie à un vaste processus de plaidoyer, de renforcement des capacités et d'accompagnement des femmes transformatrices et commerçantes de poissons afin qu'elles deviennent des actrices incontournables du développement économique de la République démocratique du Congo.