Madagascar: Anosizato - Flyover - Un tronçon de la route fermé

Les travaux de construction du flyover seront lancés ce vendredi. La cérémonie occasionnera des perturbations de la circulation à Anosizato.

La circulation à Anosizato risque d'être perturbée en cette fin de semaine. Le ministère des Travaux publics annonce une interruption partielle de la circulation sur cet axe, dans le cadre du lancement des travaux de construction du flyover au niveau du pont d'Anosizato. « Une interruption partielle de la circulation aura lieu à Anosizato, du jeudi 30 juillet à 1 heure du matin jusqu'au samedi 1er août 2026 à 10 heures du matin », selon un communiqué publié par le ministère, hier.

Le ministère a également publié un avis annonçant que « la circulation sur la digue, de l'intersection menant à Anosipatrana (PK 3+900) jusqu'au pont d'Anosizato (PK 3+000), sera temporairement interdite à tous les véhicules, du jeudi 30 juillet 2026 à 1 heure au samedi 1er août 2026 à 10 heures ».

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Cet avis a été retiré de la page Facebook du ministère peu après sa publication. Une nouvelle organisation aurait été décidée lors d'une réunion réunissant les entités chargées de la circulation dans la ville d'Antananarivo, notamment la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), l'Agence des transports terrestres (ATT) et la Police nationale. « L'objectif est de réduire la durée de l'interruption de la circulation et de limiter les désagréments pour les usagers », indique une source.

Indemnisation

L'avis de coupure retiré mentionnait par ailleurs que tous les véhicules empruntant la RN58A pour se rendre à Anosizato passeraient par l'itinéraire Anosipatrana - Anosibe - Anosizato Atsinanana afin de rejoindre le rond-point d'Anosizato. « Une simulation d'un plan de circulation est effectuée à Anosizato, actuellement (NDLR : hier soir). Le plan de circulation définitif, pendant cet événement, sera communiqué au cours de la journée de demain (NDLR : ce jour) », indique une autre source.

La tenue de la cérémonie de lancement officiel des travaux, programmée le vendredi 31 juillet à partir de 17 heures, nécessite une réorganisation de la circulation sur cet axe routier. Cette mesure permettra l'aménagement des structures scéniques et la sécurisation des lieux en prévision de la venue de hauts dirigeants de l'État.

Quant à la circulation pendant les travaux proprement dits, le ministre des Travaux publics, le Dr Sambilason Richard Rafefimanana, s'est voulu rassurant en annonçant, jeudi dernier, que le chantier lui-même ne bloquera pas la circulation à Anosizato. La capacité des ponts sera augmentée afin de fluidifier le trafic pendant les travaux. Un pont métallique provisoire sera installé pour appuyer le pont actuel. Une nouvelle structure, située juste à côté de celui-ci, sera également construite.

Les travaux démarreraient immédiatement après le premier coup de pelle. Le ministère des Travaux publics a annoncé que le « compte de consignation » destiné à recevoir les fonds d'indemnisation a été ouvert le lundi 27 juillet 2026. Cette étape marque une avancée majeure dans la réalisation du projet, puisqu'il a été convenu que les personnes expropriées ne quitteront pas leur domicile avant d'avoir perçu leur indemnisation.