Madagascar: Transport aérien - La reprise du vol Antananarivo-Guangzhou dans le viseur

Madagascar Airlines relance sa liaison vers Moroni et prépare un vol direct vers Guangzhou. La compagnie ambitionne de faire de la Grande Île un hub stratégique dans l'océan Indien.

Un vol vers Guangzhou est à l'étude. » L'annonce a été faite hier à la Cité des Cultures, à Antaninarenina, par Rado Rabarilala, directeur général de Madagascar Airlines, à l'occasion de la reprise des vols vers Moroni. « Les discussions sont déjà en cours », a-t-il indiqué. Pour l'heure, le projet en est encore au stade des études, mais la compagnie espère pouvoir lancer cette nouvelle liaison d'ici la fin de l'année.

Plus qu'une destination touristique, Guangzhou est envisagée comme un levier de développement des échanges commerciaux. Depuis plusieurs années, de nombreux opérateurs économiques malgaches doivent multiplier les correspondances pour se rendre dans cette métropole chinoise afin de s'y approvisionner. Guangzhou constitue en effet l'un des principaux centres du commerce de gros pour les produits textiles, les pièces détachées, les équipements électroniques et de nombreux autres articles qui alimentent les marchés d'Analakely, de Behoririka ainsi que ceux des autres régions du pays. Une liaison directe permettrait de réduire les délais de transport, de diminuer les coûts logistiques et de faciliter les activités des importateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Liaisons régionales

En attendant l'ouverture de cette ligne, la compagnie poursuit le renforcement de son réseau régional. La liaison Antananarivo-Moroni a officiellement repris avec deux vols hebdomadaires, les jeudis et samedis. Une troisième rotation, le dimanche, est déjà prévue. En raison de contraintes opérationnelles, un seul appareil est actuellement autorisé à desservir cette ligne, avec une escale technique à Mahajanga.

« C'est une offre bien meilleure que celle des autres compagnies, même si l'appareil nous pénalise un peu », reconnaît Elia Rabemanantsoa, directeur commercial de Madagascar Airlines.

Présent lors de la cérémonie, Elyachroutu Mohamed, ambassadeur des Comores à Madagascar, a salué « un nouvel élan des relations fraternelles » entre les deux pays. Avant la pandémie de Covid-19, cette liaison était assurée par la compagnie malgache avec un Boeing 767.

Dans son plan de relance, Madagascar Airlines prévoit également de renforcer la desserte de Marseille d'ici la fin de l'année, en portant la fréquence d'un à deux vols par semaine. Selon le directeur commercial, un itinéraire « Antananarivo-Marseille-Moroni-retour à Antananarivo » est même à l'étude afin de mieux répondre aux besoins de la diaspora comorienne.

Le retour d'« Air Madagascar » s'inscrit également dans cette stratégie. « C'est une décision du gouvernement de la Refondation », rappelle Rado Rabarilala.

« C'est l'image de la souveraineté de Madagascar. C'est une fierté pour les Malgaches. » Tout en reconnaissant que la compagnie demeure fragile, ses dirigeants affichent l'ambition de faire de Madagascar « un hub stratégique dans l'océan Indien ».

La reprise des vols vers Moroni, le renforcement de la ligne Marseille et le projet de desserte de Guangzhou s'inscrivent dans cette volonté de mieux connecter Madagascar à ses principaux partenaires économiques et régionaux.