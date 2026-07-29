Madagascar: Basketball 5X5 - U18 - Les Ankoay à une marche de la qualification

Les Ankoay garçons ont confirmé leur domination face à la Namibie. Ils ne sont plus qu'à une victoire de la qualification pour l'Afrobasket U18 2026.

Après avoir écrasé la Namibie lors du match aller (115-31), la sélection malgache a récidivé, hier soir, en s'imposant sur le score de 111-33 (22-12, 37-2, 30-9, 22-10), à Harare, la capitale zimbabwéenne. Une nouvelle démonstration qui permet aux jeunes Malgaches de poursuivre leur parcours sans faute et de se rapprocher un peu plus de leur objectif : retrouver la phase finale de l'Afrobasket U18, prévue en août à Abidjan.

La différence de niveau entre les deux formations s'est une nouvelle fois vérifiée sur le parquet. Après un premier quart-temps déjà favorable aux Ankoay, la Namibie a complètement sombré dans le deuxième acte, limitée à seulement deux points contre 37 pour Madagascar. À la pause, la rencontre semblait déjà scellée.

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La supériorité collective malgache s'est notamment traduite par une excellente adresse à deux points, avec 39 tirs réussis sur 57 tentatives, soit 68,42 %. Les Ankoay ont également converti 12 de leurs 18 lancers francs (66,67 %), tandis que leur réussite à trois points s'est établie à 31,82 %, avec 7 paniers sur 22 tentatives. Au total, Madagascar a inscrit 111 points avec une réussite globale de 58,23 %.

Sur le plan individuel, Harinosy A'Ranty Rasetriarivony s'est particulièrement illustré avec 21 points, 9 rebonds et 10 passes décisives. Tsiory Ulrick Rakotozafy a également inscrit 21 points, auxquels il a ajouté 6 rebonds et 5 passes décisives. Abdoul Yvan Hanaffi a contribué avec 13 points et 9 rebonds, tandis que Thesbon Matazaky a compilé 14 points et 11 rebonds. Avec 10 passes décisives, Rasetriarivony termine meilleur passeur de la rencontre et échoue de peu à réaliser un double-double. Matazaky, lui, signe un double-double grâce à ses 14 points et 11 rebonds.

Le Zimbabwe, dernier obstacle

Le contrat est presque rempli face à la Namibie. Mais la campagne qualificative n'est pas encore terminée. Les Ankoay devront désormais bien négocier leur dernière sortie, prévue le 30 juillet contre le Zimbabwe, pays hôte de la compétition. Un adversaire qu'ils ont déjà dominé, le 27 juillet, sur le score de 88 à 44.

Pour espérer inverser la tendance et devancer Madagascar, les Zimbabwéens devront toutefois combler un retard de 44 points. Une mission qui s'annonce particulièrement difficile face à une équipe malgache aussi solide.

La dynamique est très favorable, avec deux larges victoires contre la Namibie et un succès de 44 points face au Zimbabwe. « Par rapport à la dernière confrontation contre les Zimbabwéens, la chance d'aller à Abidjan existe. À nous de la saisir », confie Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la FMBB. Le rendez-vous du 30 juillet sera déterminant pour valider définitivement le billet pour Abidjan. Une victoire permettrait aux Ankoay de conclure une campagne parfaite et de marcher sur les traces de leurs aînés, vice-champions d'Afrique et qualifiés pour la Coupe du monde en 2023.