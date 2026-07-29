Madagascar: Humour - Honorat va mieux

Hospitalisé en Inde depuis avril, Honorat poursuit son traitement et montre de légers signes d'amélioration, tandis que les médecins évaluent la possibilité d'une intervention chirurgicale.

L'état de santé de Honorat évolue progressivement. Évacué en urgence sanitaire vers l'Inde, l'artiste est actuellement pris en charge à l'hôpital Miot de Chennai, où il a été admis le 16 avril. Depuis son arrivée, il bénéficie d'un suivi médical régulier et d'une série d'examens approfondis destinés à évaluer précisément sa situation et à déterminer la suite de sa prise en charge.

Selon son fils, Faniry, Honorat est désormais sur la voie de la guérison. Une légère amélioration de son état est notamment perceptible au quotidien. « Il est sur le chemin de la guérison. On voit une petite évolution de son état de santé», explique-t-il. Il précise également que son père est moins fatigué qu'à son arrivée. « En général, il va déjà mieux. Il parle et on voit que son degré de fatigue a diminué», témoigne-t-il.

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La possibilité d'une intervention chirurgicale reste toutefois à l'étude et n'a pas encore eu lieu, contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux. Faniry explique que les médecins doivent encore évaluer l'état de santé de Honorat afin de déterminer s'il est suffisamment apte à subir une opération. « Pour l'opération, cela dépend des médecins. Ils doivent évaluer s'il peut commencer l'intervention ou s'il doit encore poursuivre son traitement», précise-t-il. La décision appartient donc entièrement à l'équipe médicale.

Évaluation complète

Depuis son admission à l'hôpital Miot de Chennai, Honorat a fait l'objet de plusieurs examens médicaux approfondis. Les médecins ont notamment recours à différentes techniques d'imagerie médicale, parmi lesquelles le scanner, la radiographie et l'échographie, ainsi qu'à d'autres explorations spécialisées. Ces examens doivent permettre d'établir une évaluation complète de son état et d'orienter les prochaines décisions médicales.

Pour l'heure, l'artiste suit un traitement et reste sous surveillance médicale. Faniry souligne que les détails concernant la nature exacte de cette prise en charge demeurent confidentiels, en raison du secret médical. « Nous savons qu'il suit un traitement et qu'il poursuit ses soins », indique-t-il simplement. La famille se conforme ainsi aux recommandations et au protocole établis par les médecins, dans un contexte médical qu'elle juge différent de celui pratiqué à Madagascar.

La prise en charge de l'artiste a débuté en avril, avec son évacuation sanitaire en urgence vers l'Inde. Depuis, ses proches suivent attentivement son parcours médical et restent mobilisés à ses côtés. « La famille suit son traitement et nous faisons au maximum tout ce que nous pouvons », confie Faniry.

Si une éventuelle opération reste conditionnée à l'évaluation des médecins, les signes d'amélioration observés constituent un motif d'espoir pour la famille et les proches de Honorat. Pour le moment, l'artiste poursuit son traitement à Chennai et attend les décisions de l'équipe médicale qui assure sa prise en charge. Son état montre ainsi une évolution positive, même si le chemin vers un rétablissement complet reste encore long et est abordé avec prudence.