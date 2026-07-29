Madagascar: Énergie- Enelec établit un plan de maintenance

Une semaine après l'ultimatum lancé par le Colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation, Enelec sort du silence. Mise en cause par le chef de l'État comme étant le responsable des problèmes d'électricité qui asphyxient Antsiranana et Toamasina depuis des mois, le fournisseur privé annonce un plan de maintenance. « Depuis la prise de parole du Président de la Refondation, nous avons accéléré nos interventions », reconnaît la direction.

Sur le terrain, l'entreprise dit avoir changé de vitesse. Des moteurs et des pièces critiques, dont des vilebrequins, ont été acheminés sur les sites. Des prestataires spécialisés sont également venus renforcer les équipes locales.

L'entreprise privée, fournisseur d'électricité, dit vouloir stabiliser le réseau et réduire les coupures de courant. « Les premières mesures produisent déjà des résultats concrets », assure Enelec, sans donner de détails. Mais l'opérateur refuse d'endosser toute la faute. Il pointe un manque criant de trésorerie lié à « plusieurs années d'impayés de la Jirama », un problème qu'elle affirme avoir signalé à plusieurs reprises. Malgré le bras de fer financier, Enelec assure avoir poursuivi ses activités afin de « ne pas pénaliser la population » et réaffirme sa volonté d'améliorer progressivement la qualité du service.