Madagascar: Énergie- Enelec établit un plan de maintenance

29 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Ihariana Sarobidy

Une semaine après l'ultimatum lancé par le Colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation, Enelec sort du silence. Mise en cause par le chef de l'État comme étant le responsable des problèmes d'électricité qui asphyxient Antsiranana et Toamasina depuis des mois, le fournisseur privé annonce un plan de maintenance. « Depuis la prise de parole du Président de la Refondation, nous avons accéléré nos interventions », reconnaît la direction.

Sur le terrain, l'entreprise dit avoir changé de vitesse. Des moteurs et des pièces critiques, dont des vilebrequins, ont été acheminés sur les sites. Des prestataires spécialisés sont également venus renforcer les équipes locales.

L'entreprise privée, fournisseur d'électricité, dit vouloir stabiliser le réseau et réduire les coupures de courant. « Les premières mesures produisent déjà des résultats concrets », assure Enelec, sans donner de détails. Mais l'opérateur refuse d'endosser toute la faute. Il pointe un manque criant de trésorerie lié à « plusieurs années d'impayés de la Jirama », un problème qu'elle affirme avoir signalé à plusieurs reprises. Malgré le bras de fer financier, Enelec assure avoir poursuivi ses activités afin de « ne pas pénaliser la population » et réaffirme sa volonté d'améliorer progressivement la qualité du service.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.