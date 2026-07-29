Madagascar: Tournée presidentielle- Des contrats à signer en Égypte

Invité par Abdel Fattah Al-Sissi, le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation, a atterri au Caire, hier, vers 18h30. Parti d'Ivato dans la matinée, avec son épouse et une délégation, le chef de l'État entame ainsi une visite de quelques jours en Égypte.

Le but affiché est de renforcer la coopération entre les deux pays. « Seule la coopération entre pays africains fera avancer l'Afrique », a-t-il déclaré avant de quitter Antananarivo. Concrètement, des entretiens au sommet et la signature d'accords bilatéraux sont prévus.

Première étape, hier soir : la rencontre avec la diaspora malgache. Au Palais d'État d'El-Qubba, le chef de l'État a écouté, comme à son habitude lors de ses déplacements, les propositions et les doléances des ressortissants sur place.