Madagascar: Antananarivo - L'assainissement manque de moyens

La Société municipale d'assainissement (SMA) tourne avec seulement un peu plus de la moitié de ses véhicules. Sur les 40 camions disponibles, seuls 25 sont opérationnels au quotidien. « Ces véhicules sont les seuls à circuler chaque jour, en raison de contraintes budgétaires. Il y a également un manque d'effectif au niveau des conducteurs et un manque de budget », a indiqué Koji Uzawa, responsable de la maintenance et de l'exploitation des équipements de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica). C'était, hier, lors de la clôture du 2e atelier de partage des résultats de la sous-composante I « Maintenance et gestion des équipements de la Gestion des déchets solides » du Projet d'amélioration du système de gestion des déchets solides à Antananarivo, organisé par le ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène (MEAH), la Jica, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et la SMA.

Le directeur général de la SMA, Tantely Ranoelijaona, explique, pour sa part, que les camions restants sont gardés en réserve.

« En matière de gestion, il ne faut pas mobiliser tous les véhicules en même temps afin de limiter leur usure. Cela permet également d'assurer les travaux de maintenance, d'entretien, entre autres. », explique-t-il.

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Ces 25 camions suffiraient « amplement » pour collecter les 900 tonnes de déchets dans la ville d'Antananarivo, au quotidien. « La SMA a toutefois besoin d'un soutien supplémentaire de la CUA et du ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène pour pouvoir fonctionner de manière optimale », ajoute son directeur général.

La SMA fonctionne principalement avec la Redevance sur les ordures ménagères. « Si chaque habitant d'Antananarivo apporte sa contribution, même si la pierre apportée par chacun est petite, c'est cela qui nous permettra d'avoir un Antananarivo propre », note Koji Uzawa. La SMA consomme entre 1 300 et 1 600 litres de carburant par jour pour collecter les ordures dans la capitale.