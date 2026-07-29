Madagascar: Insécurité - Les établissements scolaires prennent des précautions

29 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Face aux inquiétudes liées aux disparitions signalées à Antananarivo, les établissements scolaires renforcent leur vigilance à l'approche de la rentrée. Dans les écoles préscolaires, le système de carte de récupération des enfants existe déjà depuis plusieurs années. Cette disposition permet d'identifier les personnes autorisées à venir chercher les élèves à la sortie. Les responsables d'établissements indiquent toutefois qu'ils restent attentifs à l'évolution de la situation sécuritaire dans la capitale.

Avant la rentrée prévue en septembre, certains établissements prévoient également d'organiser des réunions avec les parents afin de rappeler les consignes de sécurité et d'échanger sur les éventuelles mesures à adopter. « Pour le moment, nous maintenons le système déjà en place. Nous attendons également l'évolution de la situation dans le pays avant de prendre d'autres dispositions si nécessaire », explique un responsable d'école.

Du côté des universités, les mesures varient selon les établissements. Certaines ont avancé l'heure de sortie des étudiants à 15 heures, tandis que d'autres n'ont pas encore apporté de changement particulier à leur organisation. Les établissements restent ainsi en observation, privilégiant pour l'instant la sensibilisation et le maintien des dispositifs existants.

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