Afrique: Tennis de table - Coupe d'Afrique Jjeunes - Elijaharisoa et Andriamihaja signent deux victoires

Parcours sans faute. Deux pongistes de la Grande Île ont assuré lors de la première journée de la Coupe d'Afrique des jeunes hier à Accra, au Ghana. Chez les U19 garçons, Andriamihaja Rakotovao a réalisé un doublé d'entrée. Il a défait au premier match 3-1 (11/4, 5/11, 13/11, 11/6) le Camerounais Maxell Ndzelen. Il a par la suite battu au bout du suspense, par 3-2 (12/10, 10/12, 12/10, 12/14, 11/4), le Mauricien Lilian Arokeum. Elijaharisoa Andriamampandry a réalisé lui aussi une entrée réussie en remportant ses deux matchs chez les U15. Il s'est imposé d'abord par 3-1 (12/10, 9/11, 11/9, 11/8) contre le Tunisien Moeman Sghaier. Au deuxième match, il a dominé à sens unique 3-0 (11/2, 11/3, 11/5) le Béninois Chrisman Codo.

Chez les U19 garçons, Mamy Rakotoarisoa a enregistré une victoire et une défaite respectivement contre le Ghanéen Mickaël Yeboah (3-1) et le Tunisien Youssef Aidji (0-3). Chez les U15 filles, Mbolatiana Ravoharimanana a défait la Béninoise Christ Amadji (3-0) après sa défaite au premier match contre la Ghanéenne Joanita Borteye (0-3). Dans la même catégorie, Fiderana Ranarison a perdu d'entrée contre la Tunisienne Elee Abassi (0-3), puis s'est rattrapée en écartant la Ghanéenne Franka Amoako (3-1).

Idealy Rakotonanahary a enregistré pour sa part une victoire contre la Béninoise Christelle Amadji (3-0) et deux défaites face aux Égyptiennes Malak Zaki (0-3), puis Nada (0-3).

D'autres joueurs n'ont pas encore enregistré de succès après leurs deux premiers matchs, en l'occurrence David Ranarison chez les U15G, Rhandy Rakotondrazaka chez les U19G, Jennie Rakotonirina, Rina Océane Rakotondrazaka et Tina Andriatahina chez les U19F. Certains joueurs ont déjà disputé le troisième tour hier soir. La dernière partie de la phase de groupes, suivie de la phase finale, aura lieu ce mercredi, dernière journée du sommet continental des jeunes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres