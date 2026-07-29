Madagascar: Ambohimangakely - Un bornage de terrain annulé

Un bornage de transformation, prévu hier matin sur un terrain à Tsarahasina Ambohimangakely, a été annulé à la dernière minute. Une heure et demie après l'horaire prévu sur la convocation adressée au chef de fokontany, le géomètre a annoncé aux groupes de personnes présents que le bornage ne pourrait pas avoir lieu.

« Les documents administratifs indispensables ne sont pas encore prêts au service de la Topographie, car le dossier doit repasser en commission. Comme le plan et le fonds de dossier ne sont pas encore disponibles, nous ne pouvons pas faire le bornage », explique-t-il, en tentant d'apaiser la tension.

Ce bornage intervient dans un climat particulièrement tendu. Le statut juridique du terrain fait l'objet d'un litige opposant trois groupes distincts. Une famille présente sur place s'est opposée au bornage pour défendre ce qu'elle considère comme son patrimoine. « Ce terrain appartient à notre famille. Nos parents y ont vécu et notre maison familiale s'y trouve », s'insurge une représentante du groupe. De leur côté, de nouveaux acheteurs ont mandaté leur avocat pour exiger l'exécution d'une « grosse».

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L'avocat d'un autre groupe d'acheteurs soutient, au contraire, qu'aucune opération ne doit avoir lieu tant que la procédure judiciaire n'est pas définitivement close. De plus, la dame réclamant la propriété familiale affirme avoir formé un pourvoi en cassation, ce qui maintient le dossier en suspens.

En l'absence d'un dossier topographique conforme et face à cette imbrication judiciaire, l'opération a dû être suspendue jusqu'à nouvel ordre.