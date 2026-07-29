Madagascar: Fenosoa Ratolojanahary (Coach fc rouge) - « Nous avons une équipe de jeunes et réceptive »

Titulaire du diplôme de la licence C CAF, Fenosoa Ratolojanahary a gravi les échelons avant de prendre en main le FC Rouge en 2025.

Quels étaient vos atouts ainsi que vos difficultés cette saison ?

Nos atouts résident dans la cohésion et la solidarité du groupe. Nous disposons d'une équipe jeune et ne comptons pas de grands joueurs des Barea, évoluant en sélection nationale. Les joueurs ont entre 17 et 25 ans. Ils sont réceptifs, ce qui nous a facilité la transmission des consignes tactiques et techniques durant la Pure Play Football League et la Coupe. Il n'y avait aucun match facile, car il n'y a plus de petits clubs. Toutes les équipes étaient fortes.

Le match le plus difficile a été celui disputé à l'extérieur, à Antalaha, contre le FC FA, en quarts de finale de la Coupe. Nous l'avons remporté sur le score de 2-1. Nous avons quitté Tanà le mardi, après les huitièmes de finale disputés le dimanche. Le voyage a duré deux jours. Nous sommes arrivés jeudi et le match a eu lieu le dimanche. Nous n'avons donc pas eu suffisamment de temps pour bien nous préparer. Les joueurs étaient épuisés après avoir parcouru les 1 500 kilomètres.

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Disposez-vous d'une relève ou d'un vivier de joueurs ? Comment formez-vous votre équipe ?

Disposer d'équipes de jeunes figure parmi les obligations et les critères exigés par la CAF pour obtenir une licence de club. Nos joueurs habitent principalement dans les environs d'Ivandry et d'Alarobia. Notre club est avant tout une équipe de quartier. Depuis plusieurs années, nous collaborons étroitement avec FFI Football d'Ivandry. Cette école et ce club de football, qui regroupent des catégories allant des U16 aux seniors, constituent pour nous un véritable vivier de talents. Nous avons récemment recruté trois de leurs meilleurs éléments.

Justement, disposez-vous de la licence de club, l'une des principales conditions fixées par la CAF pour participer aux compétitions africaines ?

Bien sûr, nous disposons de la licence de club. Les deux finalistes de la Coupe de Madagascar, le FC Rouge et l'AS Sainte-Anne, font partie des clubs qui ont pris cette obligation au sérieux. Nous ne disposons pas encore de terrain pour les matchs et les entraînements. Toutefois, comme chacun le sait, aucun terrain ni stade n'est actuellement homologué dans le pays. C'est peut-être aussi pour cette raison que la CAF ne nous a pas imposé de disposer d'un terrain appartenant au club. Je ne pense donc pas que cela constitue un obstacle à notre participation à la Coupe de la Confédération africaine.

Après seulement trois saisons en D1 Élite, vous représenterez pour la première fois le pays dans une compétition interclubs africaine. Comment comptez-vous gérer votre préparation, à un mois du premier match ?

Les joueurs ont été libérés pour passer une semaine de vacances après les compétitions nationales marathon, le championnat et la Coupe. Nous reprendrons samedi. Les joueurs rejoindront le centre à l'Espace Arena à Ivandry pour une préparation intense. Ils seront en stage bloqué jusqu'à l'étape la plus lointaine possible de cette campagne africaine. Nous allons solliciter sept à huit joueurs pour nous renforcer dans cette aventure.

Tous les compartiments et postes, du gardien de but à ceux des attaquants en passant par les défenseurs et les milieux, seront concernés. Les négociations sont en cours et nous attendons l'accord des clubs d'origine.