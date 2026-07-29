Madagascar: Rock - Eric retrouve Tselatra

Il manquait une voix historique à Tselatra lors du très attendu « Revy sy Rock Mandrakizay », organisé en mars de l'année dernière au stade Barea, sur le parking annexe. Alors que le groupe avait bien participé à l'événement pour interpréter ses morceaux cultes, Éric n'avait pas pu monter sur scène en raison de son problème aux yeux. Pour le grand rendez-vous des 45 ans de carrière de Tselatra, le chanteur historique est cette fois de retour à Madagascar. Le groupe sera ainsi au grand complet pour ce concert anniversaire qui se veut bien plus qu'une simple célébration.

« J'avais un petit problème aux yeux, mais je remercie Dieu qui a permis de soigner mon oeil. Je ne voyais presque plus. Je remercie également les médecins. Aujourd'hui, je vois bien, même s'il existe encore un conflit entre mes deux yeux», explique Éric. Son souhait reste de retrouver une guérison complète et de pouvoir continuer à partager sa passion avec le public.

Les répétitions, commencées à Isoraka, permettent au groupe de peaufiner les derniers détails du concert. « C'est comme les études : sans révision, il n'y a pas de mémoire », souligne Éric. Pendant environ 2h 30, le public découvrira un spectacle mêlant les morceaux qui ont marqué l'histoire du groupe et des chansons plus récentes, certaines enregistrées avec Dama. Tselatra souhaite également faire connaître ses nouvelles compositions, alors que le public réclame encore souvent les anciens titres.

« Nous gardons toujours ce qui fait l'identité de Tselatra », rappelle Éric. Malgré les nouveaux arrangements, le rock reste au coeur du répertoire. Le groupe entend également préserver son identité malgache: « Nos chansons sont profondément malgaches. Même dans notre manière de chanter, nous faisons en sorte qu'il n'y ait aucune influence étrangère ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le spectacle promet une entrée grandiose, une scénographie travaillée comme une véritable décoration de la scène, ainsi que des jeux de lumière, une sonorisation et des effets visuels renforcés. Le groupe prévoit également un important travail de stylisme, avec des créations vestimentaires capables de rivaliser avec de grandes marques internationales lorsque les moyens techniques le permettent. Les instruments et équipements utilisés, dont certains ont été achetés aux États-Unis, en France et en Italie, participeront également à l'esthétique du spectacle.