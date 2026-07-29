Madagascar: E-Sport-Tekken - Moor1ng veut propulser le pays sur la scène mondiale

Le plus grand tournoi annuel malgache de jeux de combat revient du 28 au 30 août au Gymnase Mahamasina, avec plus de deux mille participants et spectateurs attendus.

Avec Yas Madagascar, sponsor officiel de Tekken, les passionnés de jeux vidéo de combat auront rendez-vous au Gymnase Mahamasina les 28, 29 et 30 août pour la nouvelle édition de Moor1ng, un événement national centré principalement sur Tekken. Plus de deux mille personnes sont attendues pour cette compétition qui ambitionne de placer Madagascar sur la scène internationale de l'e-sport.

Le tournoi permettra au meilleur joueur de représenter Madagascar dans le circuit international du Tekken World Tour, selon le principe de la compétition. L'événement s'inscrit ainsi dans la volonté de Tekken Madagascar, groupe créé en 2017, de développer la scène malgache et de lui offrir une ouverture internationale. Depuis sa création, l'organisation a multiplié les initiatives et les événements, notamment la mise en place de plusieurs championnats d'envergure.

Parmi les figures qui se distinguent sur la scène se trouve Miary Zo, une jeune joueuse et personnage récemment arrivée dans l'univers de Tekken. Par sa présence et son parcours, elle met en avant l'identité malgache et représente une source de fierté pour Madagascar, tout en s'étant distinguée sur la scène internationale.

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Le nom Moor1ng, prononcé « Mureng », fait référence au Moraingy, art martial traditionnel malgache. Cette appellation établit ainsi un lien entre la culture des sports de combat de Madagascar et l'univers moderne de l'e-sport.

Reconnu dans le circuit international de Tekken, Moor1ng offre aux joueurs locaux et africains l'occasion de s'affronter et de gagner des points importants pour leur parcours vers les finales mondiales. La compétition peut également attirer des joueurs professionnels venus de différents pays, notamment des États-Unis, d'Arabie saoudite, du Pakistan et de France, ainsi que des personnalités de la communauté des jeux de combat.

L'organisation poursuit son engagement pour le développement de la scène de l'e-sport à Madagascar. Pendant trois jours, Moor1ng entend ainsi réunir les joueurs et les passionnés autour d'une même ambition : faire rayonner Madagascar dans l'univers international du jeu vidéo de combat.