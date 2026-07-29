Madagascar: Antehiroka - Quatre personnes échappent au lynchage

Lundi vers 13h 15, quatre personnes ont échappé de justesse à un lynchage à Antehiroka, dans le district d'Ambohidratrimo. Alertés par des cris accusant un enlèvement d'enfant, des centaines de riverains se sont rassemblés autour du marché, où des membres du comité de sécurité retenaient les quatre individus en compagnie d'un petit garçon. La foule, convaincue qu'il s'agissait de ravisseurs, s'apprêtait à passer à l'acte lorsque les gendarmes sont arrivés sur place.

Après vérification, il s'est avéré que l'homme qui tenait l'enfant n'était autre que son père. Séparé de son épouse, qui a la garde du garçon, il était venu sans prévenir pour rendre visite à son fils. Ne l'ayant pas trouvé à la maison, il avait décidé d'emmener l'enfant acheter des vêtements et de la nourriture. Le petit, sale et mal habillé, avait attiré l'attention de passants qui, ne reconnaissant pas les adultes, ont immédiatement crié au rapt. La rumeur s'est propagée et la foule s'est rapidement formée.