Sénégal: Préparation JOJ - Les sélections nationales de beach handball des moins de 16 ans en stage en Espagne

29 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les sélections nationales de beach handball des moins de 16 ans, filles et garçons, ont entamé un stage en Espagne, mardi, dans le cadre de leur préparation pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a appris l'APS auprès de la Fédération sénégalaise de handball (FSHB).

Selon la Fédération sénégalaise de handball, ce stage est "une étape importante" devant permettre aux jeunes talents sénégalais de se préparer aux exigences du haut niveau international, avec comme objectif de "représenter fièrement" le Sénégal à domicile.

Les équipes nationales masculine et féminine des moins de 16 ans de handball de plage vont disputer le tournoi de la catégorie des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, chacune dans la poule B.

Seize équipes ont confirmé leur participation aux compétitions de handball de plage de Dakar 2026, qui se départagent à égalité entre les compétitions masculine et féminine.

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Les Lionceaux de handball de plage sont dans la poule B, en compagnie du Brésil, de la Hongrie et de Porto Rico.

Dans la poule A, l'Allemagne sera opposée à la Tunisie, à la Thaïlande et aux Îles Cook.

Les Lioncelles sont également logées dans la poule B de leur catégorie, en compagnie de la France, de l'Uruguay et du Kenya.

Dans la poule A du tournoi de handball de plage, on aura l'Espagne, la Chine et le Mexique.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, les premiers à se tenir en Afrique, vont se dérouler du 31 octobre au 13 novembre 2026.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des JOJ 2026 qui devraient enregistrer la participation d'environ 2 700 athlètes pour une vingtaine de disciplines sportives en lice.

Lire l'article original sur APS.

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