Sénégal: Touba mise sur la recherche scientifique pour relever les défis du Grand Magal

Touba — La recherche scientifique doit jouer un rôle central dans l'amélioration de l'organisation du Grand Magal de Touba, tout en impulsant le développement du pays, a soutenu le président du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF), Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké.

"Les difficultés auxquelles nous faisons face doivent être étudiées scientifiquement afin que nous puissions apporter nous-mêmes les solutions adaptées. Personne ne viendra développer notre pays à notre place", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS, en prélude de l'édition 2026 du Grand Magal de Touba, commémorée le 2 août prochain.

Selon Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké, cette vision s'inscrit dans la continuité de l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba à maîtriser tous les savoirs utiles au bien-être des populations.

Il a insisté sur la nécessité d'accompagner davantage la jeunesse sénégalaise, qu'il décrit comme "compétente, engagée et porteuse de solutions".

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"Le développement ne peut se faire sans la science ni sans la connaissance. Mais le savoir doit être utile et accompagné de discipline, de responsabilité et d'esprit de service", a-t-il souligné.

Il signale que plusieurs des sujets devant être débattus pendant le Grand Magal portent sur des problématiques contemporaines telles que l'insertion des jeunes, l'usage des réseaux sociaux, les défis environnementaux ainsi que l'encadrement éthique de l'intelligence artificielle.

Il est par ailleurs revenu sur le thème général du Grand Magal 2026, portant sur "Les nobles caractères et les vertus morales", "Makârim al-Akhlâq", en arabe.

Selon lui, ce thème général traduit la volonté de remettre les valeurs éthiques et spirituelles au centre de la vie des fidèles.

"Le Prophète Mouhammad (PSL) a affirmé avoir été envoyé pour parachever les nobles caractères. C'est cette dimension fondamentale de l'islam que nous souhaitons mettre en lumière durant cette édition du Magal", a expliqué Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké.

Le concept de "Makârim al-Akhlâq" englobe des qualités telles que la droiture, la générosité, le pardon, la préservation des liens familiaux, la bienveillance et la responsabilité, a-t-il ajouté.

Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké a invité les fidèles à cultiver les vertus morales et spirituelles prônées par l'islam, soulignant que l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba demeure un référentiel pertinent pour répondre aux défis contemporains.