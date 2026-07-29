Sénégal: Gestion de l'état civil - La Cour des comptes audite 74 communes cibles

29 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Cour des comptes du Sénégal a lancé mardi dans la ville de Rufisque une mission d'audit thématique portant sur la gestion de l'état civil dans les communes au titre des exercices 2018-2025, a-t-on appris de source officielle.

"L'objectif de l'audit est de s'assurer que les communes ciblées gèrent leurs compétences en matière d'état civil en conformité avec la loi et la réglementation et de façon efficace et efficiente, afin de garantir un enregistrement systématique et fiable des faits d'état civil et d'offrir aux populations un service public de qualité et à moindre coût", indique notamment la Cour des Comptes sur ses réseaux sociaux.

Cette mission d'audit thématique cible 74 communes réparties sur tout le territoire national, précise-t-elle, ajoutant que 59 d'entre elles ont déjà fait l'objet de contrôle de leur gestion par la Cour, dont les constats sur l'état civil seront mis à profit.

"Les 15 communes restantes, choisies sur la base d'une analyse des risques, feront l'objet de contrôles spécifiques, sur pièces et sur place. Il s'agit des Villes de Dakar et Rufisque et des Communes de Fann-Point E-Amitié, Ouakam, Wakhinane Nimzatt, Thiaroye-sur-Mer, Sangalkam, Notto Gouye Diama, Baba Garage, Malicounda, Touba Mosquée, Ndioum, Boki Diawé, Niaguis et Médina Wandifa", fait savoir la même source.

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La cérémonie de lancement de la mission d'audit thématique s'est déroulée en présence du président par intérim de la Chambre des Collectivités territoriales, Amadou Ba Mbodji, du chef de la section pôle territorial B, Ahmadou Lamine Kébé, du conseiller rapporteur, Babacar Guèye, ainsi que du maire de la ville de Rufisque, Oumar Cissé, et de ses collaborateurs.

Le 7 mai 2021, le Sénégal a lancé le programme "Nekkal", consistant au renforcement du système d'information de l'état civil et la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique au Sénégal, sous la houlette de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC).

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