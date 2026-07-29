Sénégal: Touba - Les structures sanitaires mobilisées pour le Grand Magal

Touba — Les structures sanitaires de Touba (centre) sont mobilisés pour assurer une prise en charge optimale des usagers lors du prochain Grand Magal, a assuré le sous-préfet de l'arrondissement de Ndame, Djidiack Kital.

"Les hôpitaux, les centres et les postes de santé de la ville sont mobilisés pour élaborer des stratégies adaptées aux besoins de cette manifestation religieuse", a-t-il déclaré dans son entretien avec l'APS, en prélude du grand Magal de Touba qui sera célébré le 2 août prochain.

"Toutes les structures sanitaires sont en train de définir leurs stratégies pour mieux gérer la santé des populations durant le Magal", a assuré M. Kital.

Selon l'autorité administrative, le service d'hygiène par exemple prévoit le déploiement de près de 80 agents pour mener des opérations de désinfection, de désinsectisation et de saupoudrage dans différents quartiers de la ville.

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Le président de la commission culture et communication du Grand Magal, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, a de son côté souligné le défi logistique que représente l'organisation de cet évènement.

L'organisation du Grand Magal de Touba représente un défi logistique majeur dont les retombées dépassent largement le cadre religieux pour impacter l'économie nationale, a-t-il déclaré.

Le président de la commission culture et communication du Magal estime que la contribution économique de l'événement justifie les importants investissements consentis par l'État dans les secteurs de l'hydraulique, des infrastructures et de l'assainissement.

Il rappelle que cet événement commémorant le départ en exil, en 1895, de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, mobilise chaque année l'ensemble des services administratifs, sécuritaires, sanitaires et techniques de l'État.

Sur le plan médiatique, le comité d'organisation prévoit la prise en charge de 500 journalistes accrédités, alors que plusieurs milliers de demandes sont enregistrées chaque année.

Il a également mis en avant l'importance de l'hospitalité, de la solidarité et du partage dans l'accueil des millions de pèlerins attendus.

La réussite du Magal, note-t-il, repose sur une synergie entre les autorités religieuses, les services de l'État, les collectivités territoriales, les partenaires privés et les milliers de bénévoles mobilisés autour de l'événement.