Sénégal: Kolda - 18 tonnes de produits impropres à la consommation saisis et incinérés

29 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — La Commission régionale de protection civile de Kolda a procédé, mardi, à l'incinération de quelque 18 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, d'une valeur estimée à 35 millions de francs CFA.

"Conformément à la loi relative au contrôle des produits alimentaires et à la lutte contre la fraude, nous avons convoqué la Commission régionale de protection civile pour procéder à l'incinération de produits alimentaires impropres à la consommation, retirés des circuits de distribution par le service régional du commerce", a déclaré le gouverneur de Kolda, Moustapha Ndiaye, en marge de l'opération d'incinération.

Il s'agit d'une quantité importante de produits saisis au cours de différentes opérations de contrôle menées à travers la région.

Le chef de l'exécutif régional a félicité l'ensemble des services impliqués dans cette opération, soulignant que "la protection des consommateurs est un devoir régalien".

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Il a déploré le comportement des certains commerçants qui, selon lui, continuent d'introduire dans les marchés de denrées impropres à la consommation et dangereux pour la santé des populations.

M. Ndiaye a également salué l'apport des volontaires de la consommation recrutés par l'État, dont le travail de terrain dans les quartiers permet de déceler et de signaler ces produits défectueux, en raison notamment de mauvaises conditions de stockage pendant l'hivernage.

En raison de la position géographique de la région de Kolda, frontalière avec trois pays voisins, le gouverneur a appelé à une vigilance accrue et à une collaboration plus étroite entre les populations et les services de répression pour traquer les fraudeurs.

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