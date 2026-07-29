Sénégal: Visite d'amitié et de travail à Bamako - Le président Diomaye Faye réitère son engagement pour le Mali

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a effectué le 28 juillet 2026, une visite d'amitié et de travail placée au Mali. Une visite placée sous le signe de la fraternité et de la solidarité agissante entre deux peuples que l'histoire, la géographie et la parenté ont rendus inséparables - et un accueil que le Chef de l'État a lui-même salué comme relevant de « la pure tradition de la «diatiguiya » malienne ».

Selon la Présidence de la République dans un communiqué de presse, le Président de la République a d'abord tenu à renouveler au Président Goïta, à son Gouvernement et au peuple malien frère les condoléances émues du Sénégal, à la suite des attaques tragiques qui ont coûté la vie à plusieurs soldats. Il s'est incliné devant leur mémoire et a rendu hommage aux sacrifices consentis par le Mali pour la paix et la sécurité. Il a exprimé la condamnation sans réserve du Sénégal, avec la plus grande fermeté, de ces actes odieux, lâches et barbares.

Les deux Chefs d'État, renseigne la même source, ont consacré leurs échanges aux questions de paix et de sécurité dans la sous-région, et singulièrement aux voies et moyens de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui, selon les mots du Président Faye, procède de « menaces qui ne connaissent pas de frontières et se renforcent de nos divisions ». D'où l'appel du Chef de l'État à mettre en synergie toutes nos forces, dans un esprit de fraternité et de solidarité, aussi bien dans le cadre bilatéral que dans celui des instances régionales.

Au terme de leur entretien, le Président de la République a réaffirmé l'engagement du Sénégal aux côtés du Mali : « Il peut compter sur notre soutien indéfectible. ». «Cette solidarité n'est pas seulement celle d'un État envers un État. C'est celle d'un peuple envers un peuple frère » ; lit-on dans le document.

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«J'ai exprimé au Président Goïta la condamnation sans réserve du Sénégal, et avec la plus grande fermeté, de ces actes odieux, lâches et barbares qui se multiplient. À lui et à tout le peuple malien frère, je leur rends hommage pour les efforts et les moyens déployés ainsi que les sacrifices consentis pour renforcer la paix et la sécurité dans le pays », a déclaré à la presse, le président Diomaye Faye.

Naturellement, a-t-il dit, nous avons saisi l'opportunité de ce voyage pour aborder, au cours de nos échanges, les questions de paix et de sécurité au niveau de notre sous-région, notamment les voies et moyens de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui ne cesse de s'étendre et menace toutes nos populations.

«Je lui ai redis la disponibilité du Sénégal à accompagner la Mali dans cette épreuve, pour faire face ensemble aux défis multiples ainsi qu'aux menaces à la paix et à la stabilité dans toute la sous-région et au-delà dans tout le Sahel, des menaces qui ne connaissent pas de frontières et se renforcent de nos divisions », a expliqué Bassirou Diomaye Faye.

Ce dernier précise avoir discuté avec son homologue Goïta, des perspectives de renforcement de la coopération pour relever les défis ensemble, que ça soit dans un cadre bilatéral ou dans le cadre des instances régionales où le Sénégal et le Mali sont membres. Le président Faye dit se réjouir de leur convergence de vues sur les principales questions abordées, et de la nécessité de travailler dans un esprit de fraternité et de solidarité, en mettant en synergie toutes nos forces.