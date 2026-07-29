Ile Maurice: Après Pravind Jugnauth, Alan Ganoo attendu à la FCC

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur l'attribution controversée du contrat pétrolier de près de Rs 30 milliards à Mercantile & Maritime Group (MMG) franchit une nouvelle étape décisive. Après l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, c'est au tour d'Alan Ganoo de se présenter, aujourd'hui, au siège de la FCC, à Réduit.

L'ampleur de l'interrogatoire subi par Pravind Jugnauth - près de 11 heures - lundi, n'est pas passée inaperçue. Pour Me Raouf Gulbul, il s'agit d'une première en plus de 43 ans de carrière. Une déclaration qui, à elle seule, illustre le degré de sensibilité que les enquêteurs accordent à ce dossier, aujourd'hui considéré comme l'un des plus délicats traités par la FCC. Onze heures d'audition pour un ancien chef du gouvernement ne relèvent pas de la routine : elles traduisent la volonté des enquêteurs de reconstituer, dans le détail, chaque étape ayant mené à l'attribution du contrat à MMG.

La réunion du 20 juin 2023 au coeur du dossier

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Tout tourne autour d'une réunion interministérielle tenue le 20 juin 2023, à un moment où Maurice devait composer avec les séquelles économiques de la crise post-Covid et les turbulences du marché énergétique mondial. Étaient présents Pravind Jugnauth, Alan Ganoo, Soodesh Callichurn et Renganaden Padayachy, ainsi que le Chief Executive Officer de la State Trading Corporation (STC), Rajiv Servansingh.

C'est lors de cette rencontre que le sort du contrat pétrolier aurait basculé. Alors qu'OQ Trading, société énergétique, s'était déjà imposée comme l'entreprise retenue à l'issue d'un appel d'offres mené par la STC, une autre proposition a fini par s'y substituer : celle de MMG, société liée à l'homme d'affaires pakistanais Murtaza Ali Lakhani.

Selon les explications données par Pravind Jugnauth aux enquêteurs, l'offre de MMG aurait été présentée comme particulièrement avantageuse pour le pays. Son atout principal : la possibilité de régler la facture en roupies mauriciennes, alors que les contrats pétroliers internationaux se négocient habituellement en dollars américains. Une formule censée limiter l'exposition de Maurice aux fluctuations du taux de change et alléger la pression sur les réserves en devises étrangères, dans un contexte économique déjà tendu.

Pravind Jugnauth : «C'était à la STC de gérer la procédure»

C'est sur ce point que la ligne de défense de l'ancien Premier ministre se précise. Il aurait indiqué aux enquêteurs que Rajiv Servansingh avait lui-même estimé qu'il n'était pas nécessaire de soumettre ce nouveau contrat au Public Procurement Board, jugeant que les procédures en vigueur autorisaient laSTC à conclure l'accord directement.

Pravind Jugnauth a par ailleurs insisté sur le fait que la responsabilité de la procédure d'acquisition incombait avant tout à la STC. Dans sa version des faits, son propre rôle se serait limité à examiner une proposition présentée comme étant dans l'intérêt du pays, tandis que le respect des règles et des mécanismes d'appel d'offres relevait exclusivement de l'organisme chargé des importations stratégiques.

Une défense qui n'est pas sans soulever des interrogations : en renvoyant systématiquement la responsabilité procédurale vers la STC, l'ancien chef du gouvernement cherche-t-il à dissocier la décision politique prise en haut lieu de l'exécution administrative du contrat ? Son interrogatoire reprend la semaine prochaine.

Le tour d'Alan Ganoo

C'est dans ce contexte que la comparution d'Alan Ganoo, attendue aujourd'hui, prend tout son sens. Présent lors de la réunion du 20 juin 2023, il pourrait apporter un éclairage déterminant sur les circonstances ayant conduit à l'abandon de l'option OQ Trading au profit de celle de MMG. Les enquêteurs devraient chercher à savoir quelles recommandations ont été formulées ce jour-là.

Après cet interrogatoire, l'audition d'Alan Ganoo pourrait faire émerger de nouveaux éléments dans une enquête qui poursuit méthodiquement la reconstitution de toute la chaîne de décision ayant abouti à ce contrat.